Javier Tebas arremete contra la FIFA por el caso Balogun: "Es la punta del iceberg"

Javier Tebas, presidente de LaLiga de España, lanzó una dura crítica contra la FIFA tras la polémica decisión del organismo de anular la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun. Esta resolución permitió al atacante disputar los Octavos de Final del Mundial ante Bélgica, a pesar de haber recibido una tarjeta roja directa en el partido previo contra Bosnia y Herzegovina.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el directivo español manifestó su total inconformidad y aseguró que este beneficio otorgado al futbolista de Estados Unidos no es un hecho fortuito, sino el reflejo de un problema mucho más profundo en las altas esferas del balompié internacional.

El perdón de la sanción al jugador de Estados Unidos Balogun no es una anécdota ni un error aislado. Es, simplemente, la punta del iceberg de un modelo de gobernanza que lleva muchos años deteriorando la credibilidad de la FIFA y del futbol en general", sentenció Tebas de forma contundente.

Acusa favoritismo y decisiones unilaterales

El descontento de Tebas radica en la falta de voz y voto que tienen las competiciones locales al momento de tomar determinaciones de gran impacto. El directivo enfatizó que la FIFA suele modificar e interpretar los reglamentos a su propia conveniencia, ignorando por completo el ecosistema que sostiene la industria del futbol en el día a día.

Cuando las normas se interpretan o modifican a conveniencia y las decisiones clave se toman sin diálogo ni acuerdo con las ligas nacionales, que sostienen el fútbol profesional los 365 días del año, ya que la mayoría de clubes y jugadores no participan en competiciones internacionales; y cuando se impone una agenda unilateral sin escuchar a los principales actores del fútbol, el problema deja de ser una solución concreta y se convierte en el propio sistema", añadió con severidad.

Exige un cambio radical en la FIFA

Para finalizar su mensaje, el presidente del campeonato español hizo un llamado urgente para democratizar los procesos del organismo rector del futbol mundial, subrayando que la falta de claridad en los escritorios afecta directamente la pasión y la confianza de todos los involucrados en este deporte.

El futbol merece instituciones que rindan cuentas, respeten las normas y gobiernen con transparencia, no con decisiones unilaterales que minan la confianza de aficionados, clubes, federaciones y jugadores", remató el dirigente madrileño.

La postura de Tebas reabre el debate sobre el control absoluto de la FIFA en los torneos internacionales y su tensa relación con las ligas locales.