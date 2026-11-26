Javier Aguirre, en conjunto con la directiva del Valencia, buscará incorporar a un defensor, un centrocampista y un delantero centro durante el próximo mercado de fichajes, con el objetivo de ampliar las opciones y tener un mayor fondo de armario en la plantilla. Sin embargo, las posibles incorporaciones tendrán que ser jugadores europeos, pues el entrenador mexicano no tiene contemplado liberar una plaza de extracomunitario para darle cabida a un futbolista mexicano.

De acuerdo con información recopilada a través de fuentes cercanas al entrenador mexicano, Excelsior pudo saber que es muy probable que el cuadro blanquinegro incorpore a un jugador por cada línea del campo para el próximo mercado de transferencias que abrirá en enero del 2027, a excepción de la portería, donde el Vasco confía en las capacidades de su guardameta macedonio, Stole Dimitrievski.

No obstante, el reglamento de LaLiga establece que cada equipo puede registrar un máximo de tres futbolistas extracomunitarios. Actualmente, esas plazas en el conjunto dirigido por Aguirre están ocupadas por Aliou Dieng (Mali), Umar Sadiq (Nigeria) y Guido Rodríguez (Argentina), por lo que el Valencia tendría que liberar alguna de ellas si quisiera incorporar a un futbolista mexicano.

A diferencia de Guido Rodríguez, el rendimiento de los extracomunitarios Umar Sadiq y Aliou Dieng ha sido errático durante la primera parte de la campaña. Asimismo, su participación con el Vasco ha sido irregular, pues el nigeriano apenas ha disputado 329 de los mil 170 minutos posibles, mientras que el mediocampista maliense ha jugado 239, lo que representa el 28 y 20 por ciento de participación, respectivamente.

¿Por qué Aguirre no lleva mexicanos?

Estas cifras demuestran que ambos jugadores son fácilmente prescindibles para el esquema de Javier Aguirre, lo que podría abrirle la puerta a la incorporación de un futbolista mexicano.

Entre las necesidades del cuadro blanquinegro, dos opciones que podrían llenar sin problema el hueco de Dieng y Sadiq son César Montes y Erik Lira, quienes firmaron una loable Copa del Mundo en cuanto a su desempeño individual.

La solidez defensiva del Cachorro ayudó a que el conjunto mexicano solo recibiera tres goles en la justa. Asimismo, sus características encajan a la perfección con el estilo de juego del futbol ibérico, pues el central destaca en el juego aéreo, la anticipación y su buena salida de balón.

Montes juega actualmente en el Lokomotiv de Rusia, pero más de un mes inactivo, por lo que urge su salida de esta liga, pero no será a España, al menos no con el Vasco.

Johan Vasquez y Cesar Montes se han consolidado en la central mexicana. Mexsport

De igual forma, Erik Lira es una de las opciones más interesantes para Javier Aguirre, pues el centrocampista fue uno de los jugadores más destacados del equipo azteca durante la Copa del Mundo. En los cuatro partidos que disputó, registró un 91 por ciento de pases completos, una asistencia y cinco oportunidades creadas en ofensiva. De igual manera, recuperó un promedio de cuatro balones por encuentro y demostró su capacidad para jugar bajo presión, pues en el duelo ante Inglaterra acertó 69 de 71 pases.

Estas características son fundamentales para el técnico mexicano, cuyo sistema predominante es el 4-2-3-1, por lo que el Pitbull y Guido Rodríguez podrían ser compatibles en el mediocampo.

Javier Aguirre no contempla a los mexicanos

Pese a los argumentos que respaldan la posible incorporación de Erik Lira y César Montes, la directiva del Valencia, encabezada por Braulio Vázquez, ya estableció contacto con el defensor central del Levante, Adrián de la Fuente. Aunque todavía no ha consultado la situación de ningún mediocampista, todo parece indicar que ninguno de los dos jugadores mexicanos es una opción que convenza a la interna del conjunto español.