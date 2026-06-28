Gobierno coreano ordena investigación formal por eliminación en el Mundial 2026

La Copa del Mundo de 2026 se cobró su víctima más política en la fase de grupos. Tras confirmarse la sorpresiva eliminación de Corea del Sur en el sector que compartió con México, el director técnico Hong Myung-bo presentó su renuncia irrevocable, pero el tema no se ha quedado en lo deportivo y ha sido abordado por el gobierno del país asiático como un tema de estado.

La eliminación del Mundial 2026 en la fase de grupos, la cual repitió la pesadilla de Qatar 2022, llevó a Lee Jae Myung, presidente de Corea del Sur, a ordenar una investigación formal a los manejos de la federación de futbol.

Los denominados Guerreros de Taeguek iniciaron con optimismo al vencer a Chequia, pero las derrotas consecutivas por 1-0 ante México y Sudáfrica sepultaron sus aspiraciones. La ira nacional se focalizó en la decisión del estratega de banquear a su máxima estrella, Son Heung-min, contra el cuadro africano. Al concretarse el fracaso, Hong asumió el impacto y dimitió:

“Pido una profunda disculpa al público coreano que apoyó a nuestro equipo. Hoy dejo el cargo. Asumir este puesto nunca fue una decisión sencilla, pero desde el instante en que lo acepté, mi única prioridad fue cumplir con mis obligaciones de manera responsable hasta el final”.

Jorge Sánchez en el partido ante Corea del Sur en el Mundial 2026. REUTERS

El gobierno de Seúl arremete por presunto amiguismo

La respuesta desde el palacio presidencial no se hizo esperar. A través de un comunicado en redes sociales, el mandatario Lee Jae Myung —quien se describió como un ferviente aficionado— atacó los procesos de contratación de la asociación local y cuestionó cómo se gastaron los recursos de los contribuyentes.

“Como exgerente honorario de un club de futbol profesional y un Red Devil de corazón, siento no solo confusión, sino un total desconcierto ante este resultado inesperado. Al final, se demuestra una vez más que el personal lo es todo. Cuando el favoritismo y el amiguismo tienen prioridad sobre la competencia al seleccionar a un comandante, el resultado es tan predecible como el fuego quemando el papel”.

Debido a esto, el Ejecutivo surcoreano instruyó al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo para que ejecute una auditoría financiera y administrativa de cara a la gestión de este torneo mundialista:

“Dado que se invierten importantes fondos de los contribuyentes nacionales y recursos de apoyo estatal incluso en la participación en la Copa del Mundo, solicito al Ministerio (...) que aborde meticulosamente las circunstancias precisas de este incidente, analice sus causas y desarrolle medidas exhaustivas para evitar que se repita. Lamento profundamente haber causado una decepción tan grande al público por este asunto”.