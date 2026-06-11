Esto es lo que comerá la Selección Mexicana antes y después de los partidos del Mundial 2026.

Cuando la Selección Mexicana salte a la cancha del estadio Ciudad de México para enfrentar a Sudáfrica en la inauguración de la Copa del Mundo 2026, lo hará con una estrategia silenciosa que puede marcar diferencias en el rendimiento: la alimentación.

En un torneo que se disputará en tres países, con constantes traslados, cambios de horario y exigencias físicas al límite, la nutrición será una de las herramientas más importantes para mantener a los futbolistas en condiciones óptimas.

Beatriz Boullosa, nutricionista por la Universidad Iberoamericana fue quien durante más de una década estuvo al frente de los procesos de la Selección Mexicana y que acompañó al equipo en momentos históricos como la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y el título mundial Sub-17 conquistado en México en 2011.

En charla para Excélsior, explica que uno de los errores más comunes es pensar que los equipos deben modificar su alimentación al llegar a otro país.

“Las Selecciones que van a venir tienen una alimentación radicalmente distintas. No debes de cambiarles a lo que ellos están acostumbrados. Nosotros viajábamos con toneladas de harina para preparar tortillas de maíz, con absolutamente todas las salsas que te puedes imaginar y también con muchos productos industrializados que son buenos para el alto rendimiento”, señala Boullosa.

Por ello, no será extraño que el equipo de Javier Aguirre mantenga muchos de los alimentos que forman parte de su día a día. El objetivo es que el cuerpo responda a rutinas conocidas incluso en medio de la presión de una Copa del Mundo.

“Les encanta comer huevos, tortillas de maíz, frijoles, las cosas con salsa. El mexicano está acostumbrado a comer picante, no es lo que les vaya a afectar, ya están acostumbrados.

Boullosa destacó el menú que solían tener en anteriores Mundiales:

“Previo a los partidos se van a priorizar los carbohidratos como la pasta y el arroz, menor cantidad de proteína y poco consumo de grasa, además de poco irritante. Al finalizar los partidos, la recuperación va a jugar el papel más importante ahí vendrán todos los grupos incluso aunque sea pesado la finalidad es que se recuperen la energía, tiene que ser muy atractiva la comida para que se recupere exitosamente. Puede ser pizza, hamburguesas, buscar que rápido obtengan energía”, menciona.

Bea Boullosa, fue parte fundamental de la nutrición de la Selección Mexicana Especial

Boullosa también destacó el caso de Guillermo Ochoa, quien disputará su sexta Copa del Mundo. A sus 40 años, considera que su permanencia en la élite es consecuencia de años de disciplina dentro y fuera de la cancha.

“Memo Ochoa es un atleta que nos tiene que llenar de mucho orgullo. Que siga en un nivel competitivo es porque sabe hacer las cosas bien, es un atleta que en su naturaleza y mentalidad tiene muy claro lo que es el alto rendimiento, lo que es el compromiso dentro y fuera de la cancha. Me ha tocado ver los sacrificios que ha hecho de forma personal y profesional para poder estar donde está”.

Pensando precisamente en los retos logísticos que implicará un Mundial compartido entre México, Estados Unidos y Canadá, la especialista comparte una recomendación tan sencilla como efectiva para los futbolistas: un vaso de leche con chocolate.

La nutrición es la parte más importante para recuperar a los jugadores Especial

“Hay evidencia de que un vaso de leche tiene todo lo que requiere un atleta de alto rendimiento para recuperarse rápidamente. Contiene proteínas, carbohidratos, grasas naturales, y además si le metemos chocolate que le da sabor y ciertas características, favorece a que la masa muscular se recupere rápidamente, al igual que las reservas de energía como la glucosa”, menciona Boullosa, con maestría en Actividad Física y Salud por la Universidad de León, España.

En un torneo donde cada detalle cuenta, la diferencia entre ganar y perder también podría comenzar en el plato. Para la Selección Mexicana, será parte de su estrategia para competir al máximo nivel.