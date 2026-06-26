FVF confirma la muerte de futbolista venezolano tras los terremotos

La Federación Venezolana de Futbol confirmó el fallecimiento de Yimvert Berroterán, seleccionado juvenil de la "Vinotinto", quien perdió la vida a consecuencia de los terremotos de magnitud 7.1 y 7.5 grados Richter que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio.

El defensor, de 18 años, fue una de las víctimas de los sismos que han dejado más de 900 personas fallecidas y miles de personas heridas. De acuerdo con información difundida por personas cercanas al jugador, Berroterán fue localizado sin vida junto a su novia entre los escombros de la vivienda en la que se encontraban.

A través de sus redes sociales, la Federación Venezolana de Futbol expresó sus condolencias por el fallecimiento del futbolista, quien había representado al país en distintas categorías juveniles.

La Federación Venezolana de Futbol lamenta profundamente el fallecimiento de Yimbert Berroterán. Hoy el futbol venezolano despide con inmenso dolor a un joven que representó con orgullo, compromiso y amor los colores de nuestro país. Su partida enluta a toda la familia Vinotinto y deja una huella imborrable en quienes compartieron con él dentro y fuera de la cancha.

Berroterán había comenzado recientemente su carrera profesional tras debutar con Universidad Central de Venezuela en la Primera División venezolana. Se desempeñaba como defensa y fue integrante de la selección que disputó la Copa del Mundo Sub-17 de Qatar 2025, torneo en el que la Vinotinto alcanzó los dieciseisavos de final.

El Mundial rindió homenaje a las víctimas

La tragedia también tuvo eco en la Copa del Mundo 2026. Durante la jornada de este viernes se realizaron homenajes en memoria de las personas fallecidas por los terremotos que afectaron al país sudamericano.

Antes de los seis partidos que se jugaron en el cierre de los grupos I, H y G se guardó un minuto de silencio previo al silbatazo inicial.

Minuto de silencio en el partido entre Francia y Noruega REUTERS

Además, la Selección de Cabo Verde publicó un mensaje de solidaridad dirigido al pueblo venezolano antes de disputar su último partido de la fase de grupos.

“Con mucha tristeza, los jugadores de la Selección de Cabo Verde queremos mandar un abrazo de mucha fuerza. Estamos con vosotros”, expresaron los futbolistas en un video difundido por la federación.

En los entrenamientos de las selecciones de España y Portugal también guardó un minuto de silencio como muestra de solidaridad con el pueblo venezolano.