El FC Barcelona dona 100,000 euros tras los catastróficos terremotos que azotaron a Venezuela

La Fundación del FC Barcelona anunció el lanzamiento de una campaña extraordinaria de recaudación de fondos en respuesta a la emergencia humanitaria provocada por los devastadores terremotos que azotaron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio. La institución catalana comprometió una donación inicial de 100,000 euros destinada a asistir de forma inmediata a las víctimas del desastre.

Los recursos económicos serán canalizados a través de organismos de reconocimiento internacional como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), UNICEF, Save the Children, la Cruz Roja y Oxfam Intermón. Esta estrategia asegura el despliegue efectivo de ayuda humanitaria en las regiones más vulnerables.

Los dos movimientos sísmicos, de magnitudes 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, ocurrieron con tan solo 39 segundos de diferencia el pasado miércoles, registrando sus epicentros en San Felipe y Yumare. El desastre ha dejado un saldo preliminar de 920 fallecidos y más de 4,300 heridos, provocando el colapso de múltiples edificaciones en Caracas y La Guaira. Equipos de rescate de Estados Unidos y Colombia ya trabajan entre los escombros.

La iniciativa del club barcelonista busca contribuir activamente en las labores de salvamento, atención médica de emergencia, provisión de alimentos y apoyo psicosocial. A este esfuerzo solidario se sumó el Real Madrid, emitiendo un mensaje de consternación, junto al Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla, Real Betis y la Real Sociedad, que manifestaron públicamente su luto institucional en plataformas digitales. El Athletic Club envió un emotivo mensaje de aliento en euskera dedicado a su comunidad en la capital venezolana.

Más muestras de solidaridad con Venezuela

La Federación Colombiana de Futbol unió esfuerzos con el cantante Carlos Vives para recolectar víveres en la frontera, mientras que en las Grandes Ligas (MLB), novenas como los Kansas City Royals expresaron su respaldo impulsados por sus peloteros criollos. Finalmente, la FIFA se sumó a las muestras de dolor guardando un minuto de silencio previo a los partidos Francia vs. Noruega y Senegal vs. Irak de la Copa del Mundo 2026.