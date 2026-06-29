F1 busca sedes alternas por tensión en Medio Oriente ¿Doble carrera en Las Vegas o regreso a Europa?

La Fórmula 1 se encuentra en una lucha contrareloj que debe resolver lo antes posible dado que, la actividad militar en el Medio Oriente, mantiene en duda la celebración de la parte final de la temporada 2026 por lo que las carreras en Qatar y Abu Dhabi se encuentran en el punto de mira.

Tras verse obligada a recortar su ambicioso calendario original de 24 a 22 Grandes Premios debido a los conflictos geopolíticos en el Medio Oriente —que provocaron la cancelación de las rondas en Bahréin y Arabia Saudita el pasado mes de abril—, ahora el reto está en la parte final de la temporada que podría dejar a la campaña con solo 21 carreras.

Mientras que hace unos días se anunciaba un acuerdo de paz en la zona, la realidad ha sido diferente con ataques que han continuado en la región. Liberty Media, dueña de los derechos comerciales de la Fórmula 1 y la FIA monitorean de cerca la estabilidad de la zona con un objetivo claro: reincorporar al menos una de las citas canceladas antes de que caiga el telón del campeonato.

La opción ha sido puesta sobre la mesa a los jefes de los 11 equipos el pasado Gran Premio de Austria, pero también otras propuestas ya circulan en el paddock.

Las opciones para cerrar el calendario de la F1 2026 ante los problemas en el Medio Oriente

Si la volatilidad en el Golfo Pérsico persiste, la Fórmula 1 ya diseña planes de contingencia ante un obstáculo mayor: la negativa de las aseguradoras alemanas —ligadas a gigantes como DHL, Audi y Mercedes— a dar cobertura a las escuderías en zonas de conflicto, esto según lo reporta el diario español Marca.

Sin embargo, dado que la F1 debe cumplir con compromisos comerciales se está poniendo sobre la mesa la posibilidad de realizar una doble ronda en Las Vegas, una pista donde F1 tiene directamente inversión y puede contar con el apoyo de las autoridades locales a pesar de tratarse de un circuito callejero.

Hamilton logró la victoria en la carrera de Barcelona de este año Pirelli Motorsport

Esta no es la única alternativa ya que otro plan está con posibilidades: cerrar en Europa con carreras en Portugal y Barcelona, pistas que tienen el aval de Grado 1 de la FIA, necesario para albergar una competencia de F1.

La serie además debe comenzar a pensar en el 2027, donde las carreras del Medio Oriente son parte clave del arranque con el objetivo de evitar dos cancelaciones como ha sido este año.