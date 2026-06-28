Estado del campeonato F1 2026 tras la carrera de Austria

El desenlace del Gran Premio de Austria 2026 modificó algunas posiciones del estado del campeonato del mundial de F1. Con su victoria en el Red Bull Ring, el británico George Russell recuperó la segunda posición del campeonato de pilotos por detrás de Andrea Kimi Antonelli.

Gracias a los 25 puntos obtenidos por su segundo triunfo de la campaña, Russell está a 40 puntos de Antonelli y desplazó a Lewis Hamilton a la tercera posición, pero además llega con un fuerte impulso de cara al Gran Premio de la Gran Bretaña en Silverstone.

Sergio 'Checo' Pérez volvió a sufrir con su Cadillac Reuters

Estado del campeonato de pilotos

El listado mundial tras cumplirse la octava ronda del calendario mantiene a la estructura de las flechas de plata en un dominio absoluto, mientras que la zona media baja sigue estancada para equipos como Cadillac y Aston Martin.

1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 171 puntos

2. George Russell (Mercedes) – 131 puntos

3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 125 puntos

4. Oscar Piastri (McLaren) – 80 puntos

5. Lando Norris (McLaren) – 79 puntos

6. Charles Leclerc (Ferrari) – 79 puntos

7. Max Verstappen (Red Bull) – 73 puntos

8. Isack Hadjar (Red Bull) – 42 puntos

9. Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos

10. Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 puntos

11. Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos

12. Franco Colapinto (Alpine) – 16 puntos

13. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 14 puntos

14. Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos

15. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos

16. Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos

17. Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos

18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto

19. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

20. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos

21. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos

22. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Estado del Campeonato de Constructores

1. Mercedes – 302 puntos

2. Ferrari – 204 puntos

3. McLaren – 159 puntos

4. Red Bull – 115 puntos

5. Alpine F1 Team – 57 puntos

6. Racing Bulls – 44 puntos

7. Haas F1 Team – 21 puntos

8. Williams – 11 puntos

9. Audi – 2 puntos

10. Aston Martin – 1 punto

11. Cadillac F1 Team – 0 puntos