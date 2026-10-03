¡Es película! El inesperado crossover de 'Piojo' Herrera con Martinoli 

Para quienes dudaban de la Inteligencia Artificial, un inesperado crossover entre Christian Martinoli y Miguel ‘Piojo’ Herrera se dio en redes sociales, donde ambos protagonistas compartieron micrófono para cantar Hotel Lobby.

La polémica entre Miguel Herrera y Christian Martinoli parece haber quedado en el pasado, ya que tanto Atlante como el narrador han roto el silencio que rondaba en la relación.

Luego de que Herrera y Martinoli se enfrentaran en el Aeropuerto de Philadelphia y se desatara un zafarrancho que los enemistó hasta la posteridad, Atlante rompió paradigmas y atravesó la barrera, compartiendo un video de ambos.

Compartiendo el micrófono en un video realizado con Inteligencia Artificial, el club azulgrana regaló un inesperado momento que rápidamente comenzó a hacerse viral en redes sociales, donde ambos protagonizan la canción Hotel Lobby de Quavo & Takeoff:

Las respuestas por parte de los aficionados rápidamente se hicieron presentes y -como era de esperarse- mostraron su sorpresa debido a que el propio Atlante ‘expone’ al entrenador ante posibles respuestas de Christian Martinoli, reavivando una relación que se mantenía fría en el ámbito mediático.

¿Cuándo será el reencuentro entre Piojo y Martinoli?

La siguiente ocasión en la que el entrenador y el narrador estén compartiendo espacio será el viernes 16 de octubre en la cancha del Estadio Banorte, día en el que Atlante recibirá a Pumas en un encuentro que tendrá todo el sabor a la Liguilla adelantada, ya que los Potros son 14º de la tabla de posiciones, 1 punto y 2 peldaños por debajo de los universitarios.

Tras el compromiso de la Jornada 12, ambos clubes únicamente tendrán 4 duelos por disputar, por lo que será vital para ambos adueñarse de los 3 puntos.

El Estadio Banorte cuenta con una capacidad oficial para 81,070 espectadores tras el Mundial 2026. Mexsport

BFG