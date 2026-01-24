¿Descartado Julián Quiñones con la Selección Mexicana? Javier Aguirre le mete presión

Para el colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones existe una posibilidad de colgarse a la Copa del Mundo 2026. Sus actuaciones en la liga de Arabia Saudita hacen que el seleccionador Javier Aguirre no lo borre del todo.

Es difícil hablar de jugadores que no están aquí (en la gira por Panamá y Bolivia) ni de muchos otros, pero Julián es un grandísimo muchacho, un jugador espectacular. En México hizo cosas maravillosas”, destacó el técnico desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Quiñones, con el Al Qadisiyah FC, pelea codo a codo el título de goleo individual contra figuras como el portugués Cristiano Ronaldo y ha sido clave para que su equipo marche entre los mejores cuatro de la liga saudí, por detrás del Al-Hilal, Al-Nassr y Al-Ahli.

Sin embargo, a nivel de Selección Mexicana su producción goleadora no ha sido destacada, incluso difiere con su brillante historial dentro de la Liga MX con equipos como el Atlas, Tigres y América. Con la casaca nacional, Quiñones acumula 18 participaciones y dos goles.

“Por supuesto que nos ha ayudado teniendo registros que no es fácilmente en los jugadores y encima está haciendo gol”.

Pero el último gol de Julián Quiñones con la Selección ya dista hasta junio del 2024, en el amistoso que se perdió ante Brasil (2-3); Jaime Lozano era el entonces director técnico.

Mientras que su más reciente participación ocurrió en los amistosos de octubre pasado: 23 minutos en la derrota con Colombia (0-4) y 75 minutos frente a Ecuador (1-1).

En total, bajo la era de Javier Aguirre al mando de la Selección Nacional de México, en su proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026, Julián Quiñones ha jugado 10 partidos. Cabe recordar que en la recta final de partidos de preparación del 2025, el atacante estuvo inactivo por lesión muscular.

“Nadie tiene las puertas cerradas conmigo, con nosotros como grupo siendo mexicano es elegible mientras juegue, pero un jugador como muchos que están fuera del país, pero es elegible”, sostuvo.

Previo al reconocimiento de cancha del Estadio Ramón Aguilera Costas, para el duelo amistoso de este domingo contra la Selección de Bolivia, Aguirre anticipó numerosos cambios respecto al triunfo del jueves ante Panamá (0-1).

“Sí planeamos cambios, no la tengo exacta todavía, pero así practicaremos hoy, cambio de cinco o seis, necesito verlos, aunque es muy complicado que jueguen los todos los convocados”

“Mejor esto que un llamado microciclo, acá los sometes a un ambiente diferente y aquí es donde se ve los tamaños del jugador porque no es un partido en casa, llegas a otro ambiente, otro clima, otras circunstancias. Si no mantienes la pelota, es un síntoma”.

A pesar de las críticas por la sosa forma de ganar en Panamá, con la mínima gracias a un autogol de la defensa panameña, Javier Aguirre hizo una anticipada reflexión de la gira de enero con jugadores de la Liga MX (sin “europeos”).

“Estoy contento con esta gira, contento con esta preparación, porque me permite de este proceso selectivo que seamos más capaces de cumplir los criterios que buscamos en la Selección”.

También se refirió a las nuevas caras que han experimentado el proceso con la Selección mayor.

“Sería importante verlos a todos, estamos buscando a los mejores para el Mundial y en ese sentido Iker (Fimbres) y Everardo (López) fueron nominados, están con nosotros, son jóvenes y juegan bien, están destacando en la liga y tienen derecho a ser vistos, pero el hecho de estar aquí estos días, para mí es un paso más, le daremos seguimiento, son chavos”.

México arribó a Bolivia tras imponerse 1-0 a Panamá, en lo que fue el primer juego del 2026 para el Tricolor. Cortesía: Selección Mexicana/FMF

Otro caso particular por el que fue cuestionado Javier Aguirre es el caso de Marcelo Flores, mexicano que se decantó por representar a la Selección de Canadá.

“A Marcelo Flores lo trajimos en su día y hablamos con él y el muchacho en ese sentido tomó su decisión, me parece más que válida, cero rencores, que busque su espacio, yo haría lo mismo de buscar en otro país y yo lo aplaudo, son decisiones personales que hay que respetar. El año pasado no tuvo tanta continuidad (en Tigres) y le trajimos. Lo vimos y hablamos con él, pero el jugador decidió jugar para Canadá. Vamos a ver en qué termina esa historia. Es joven y no se lo robaron (los canadienses)”, atizó con humor.

Nivel sudamericano, un reto ideal

Sobre el rival en turno, Bolivia, Javier Aguirre evocó buenas sensaciones de su anterior visita a Santa Cruz de la Sierra.

“Tuvimos buena convivencia en la Copa América 93' con Javier Azkargota, incluso compartimos hotel y un título importante. Tuve la fortuna de jugar en este estadio contra Petrolero cuando era técnico del Pachuca y siento empatía con el pueblo boliviano, porque de alguna manera te identificas con ellos, es gente trabajadora, humilde, sensata.

“Digo que específicamente no seguimos tanto la liga boliviana, pero sí que es un equipo de mucho respeto, lo vimos en los eliminatorios mundialistas, ahora lo voy a ver seguramente en repechaje, en el amistoso que tendrán con Panamá. Y ahora con gente que no está del extranjero, será complicado”, resaltó.

En conclusión, sobre los rivales de calibre sudamericano, el seleccionador nacional reconoció las dificultades para sus pupilos.

“En este último proceso hemos salido atragantados con los equipos sudamericanos: Uruguay y Colombia, por ejemplo, es un futbol sudamericano el que incluyo a Bolivia como muy intenso, viven los 90 minutos, no dejan nada al azar, son competitivos individualmente, los técnicos se han preparado mucho y es lo que quiero, poner en dificultades a mi equipo mexicano”.

Bolivia busca un lugar en la Copa del Mundo 2026, por loque afina detalles para su participación en el repechaje internacional, el cual disputará en Monterrey, Nuevo León, a partir del 26 de marzo, contra la Selección de Surinam (semifinal). De ganar, se medirá por el cupo mundialista ante Iraq el 31 de marzo.