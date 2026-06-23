Calendario oficial de Fórmula E: México se mantiene en 2027 y llegan más pistas de F1

La Fórmula E, la serie de monoplazas eléctricos, presentó el calendario oficial de la temporada 2026-2027, periodo que marca la introducción de los monoplazas Gen4 y donde destaca un número récord de competencias, pero también la permanencia de la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La confección del calendario evidencia una marcada tendencia por visitar autódromos habitualmente empleados por la Fórmula 1, una decisión ligada a las mayores dimensiones y al incremento en las prestaciones de velocidad de la nueva generación de autos. De los 13 escenarios seleccionados, siete forman parte del mundial de F1, destacando las incorporaciones del Circuito de las Américas en Austin, además de Zandvoort.

Calendario 2026-2027 de la Fórmula E

A continuación, se detalla el orden de los eventos establecidos por la organización:

Rondas 1 y 2 - 18 de Diciembre de 2026 - Arabia Saudita - Yeda

Ronda 3 - 16 de Enero de 2027 - México - Ciudad de México

Ronda 4 - 6 de Febrero de 2027 - Estados Unidos - Austin

Ronda 5 - 20 de Febrero de 2027 - Estados Unidos - Miami

Ronda 6 - 13 de Marzo de 2027 - Brasil - São Paulo

Ronda 7 - 17 de Abril de 2027 - China - Sanya

Rondas 8 y 9 - 8 de Mayo de 2027 - Alemania - Berlín

Rondas 10 y 11 - 15 de Mayo de 2027 - Mónaco - Montecarlo

Rondas 12 y 13 - 29 de Mayo de 2027 - Reino Unido - Brands Hatch

Rondas 14 y 15 - 18 de Junio de 2027 - Países Bajos - Zandvoort

Rondas 16 y 17 - 26 de Junio de 2027 - España - Madrid

Rondas 18 y 19 - 10 de Julio de 2027 - China - Shanghái

Rondas 20 y 21 - 24 de Julio de 2027 - Japón - Tokio

La tercera ronda del calendario se realizará en la Ciudad de México Zak Mauger/Fórmula E

Cambios en el formato del campeonato

La reglamentación deportiva sufrió una reestructuración absoluta. Para las citas de una sola carrera, como la de México, se conservará la duración de 45 minutos más una vuelta, pero se aplicará una variación técnica fija: los monoplazas correrán con un mapeo de baja carga aerodinámica, empleando una sola activación de Attack Mode y el sistema de recarga en boxes denominado Pit Boost. Con esto, la antigua regla de activar dos veces el modo de ataque queda descartada.

Por su parte, los fines de semana de doble cita abandonarán el esquema de repetir dos competencias idénticas. La primera jornada de estos eventos se disputará bajo el formato 'E-Prix Unleashed', que consiste en un sprint de 30 minutos a máxima velocidad, sin paradas por Pit Boost, un único Attack Mode y configuración de alta carga aerodinámica para exigir los coches al límite. La jornada dominical volverá al formato de carrera tradicional.

En lo que respecta a la sesión de calificación, la obtención de la pole position ya no otorgará tres unidades directas. El nuevo modelo dará un punto a cada piloto que acceda a las fases de eliminación directa (duelos), sumando una unidad extra por cada eliminatoria ganada, lo que permitirá al ganador de la sesión cosechar un máximo de cuatro puntos.