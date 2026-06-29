Barcelona quiere 'romper la alcancía' y fichar a Harry Kane 

El FC Barcelona continúa activamente en la búsqueda de refuerzos para fortalecer su plantilla de cara a la próxima temporada.

Ante las dificultades que está encontrando para cerrar operaciones prioritarias, el club blaugrana amplía su radio de acción y evalúa alternativas viables que se ajusten a su delicada situación económica.

Harry Kane celebra el segundo gol ante Croacia REUTERS

Los problemas para concretar el fichaje de Julián Álvarez, uno de los objetivos principales, han obligado a la dirección deportiva a acelerar la exploración de otras opciones en el mercado.

El Barcelona estudia la posibilidad de fichar a Harry Kane

Según información de Sky Sports, el Barcelona ha contactado a los representantes de Harry Kane para explorar la posibilidad de un fichaje.

El club catalán ha mostrado interés en el delantero inglés del Bayern Múnich como una alternativa sólida, especialmente tras las complicaciones con Julián Álvarez.

El equipo blaugrana ha acordado revisar la situación del capitán de Inglaterra una vez concluya su participación en el Mundial.

De acuerdo con lo reportado, el Barcelona está dispuesto a esforzarse al máximo si surge una oportunidad real, aunque el jugador se encuentra cómodo en Múnich y el Bayern no está dispuesto a vender fácilmente.

Bayern Múnich le complica el fichaje a Barcelona

En mayo de 2026, cuando surgieron los primeros rumores sobre un posible interés del Barcelona en Harry Kane, el presidente honorario del Bayern Múnich, Uli Hoeness, fue tajante al respecto.

Harry Kane anotó doblete y rompió récord histórico con Inglaterra REUTERS

Hoeness afirmó que Kane era "la mejor incorporación que hemos hecho" y descartó cualquier salida del jugador.

El directivo bávaro enfatizó que el Bayern es un club comprador, no vendedor, y remató su declaración señalando directamente a la situación económica del Barcelona.

Sí (Kane se queda) y además el Barcelona no tiene dinero de todos modos", afirmó.

A pesar de ello, los rumores han resurgido recientemente, demostrando que el interés culé persiste, aunque el camino para cualquier operación sigue siendo complejo dada la postura firme del club alemán.