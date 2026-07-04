Ayyoub Bouaddi deslumbra: El joven genio matemático del futbol marroquí que vale 100 millones

Ayyoub Bouaddi rompe el molde del futbolista convencional… De hecho, también lo rompe con el joven promedio de 18 años en el planeta. El mediocentro marroquí es una de las mentes más brillantes de su generación y hace del futbol el complemento de su vida dedicada al estudio de la licenciatura en matemáticas.

Bouaddi está en el radar de las potencias futbolísticas de Europa para lanzarse por él en cuanto acabe su participación mundialista. El club Lille ya lanzó el mensaje que no escuchará ofertas que no superen los 100 millones de euros.

Bouaddi: Un genio en las aulas y en las canchas

A diferencia del estereotipo habitual del futbolista, el juvenil que optó por unirse a Marruecos hace unas semanas, cursa una licenciatura en matemáticas en modalidad online en la Universidad de París. Sus compañeros confirman que se le ve habitualmente resolviendo problemas de álgebra y cálculo avanzado en los hoteles de concentración del certamen veraniego. Por más fiebre mundialista, él no quita el foco en la relevancia de su formación académica.

Es un chico con una madurez y un coeficiente intelectual fuera de lo común. Su valor en el mercado ya ronda los 100 millones de euros, pero su mayor activo es su cerebro", declaró Olivier Létang, presidente del Lille.

Nacido en Senlis, Francia, fue capitán de la categoría sub-21 gala, pero optó por representar a los Leones del Atlas por los lazos culturales de su familia, de gran influencia en su vida. Su niñez, que no fue hace muchos años, la pasó alejado de pantallas o videojuegos y la transitó pateando balones y desarrollando su potencial como estudiante y su pasión por el lenguaje universal de las matemáticas.

En su debut mundialista ante la poderosa selección de Brasil (empate 1-1) deslumbró al planeta, anulando con solvencia a mediocampistas consagrados como Lucas Paquetá y Casemiro. El técnico Mohamed Ouahbi lo mantiene como inamovible, rompiendo el récord africano de más titularidades mundialistas antes de cumplir los 19 años.

Ayyoub Bouaddi hizo que muchos levantaran las cejas de asombro después de su presentación mundialista ante Brasil, partido que Marruecos empató a un gol, con su joven mediocampista como una de las figuras. Reuters

Del Palacio del Elíseo a la pelea millonaria en la Premier League

Su inteligencia no se limita a los números; Ayyoub Bouaddi ganó a los 15 años un concurso nacional de oratoria en el Palacio del Elíseo frente al presidente francés Emmanuel Macron. Ese perfil analítico y su despliegue en la Champions League han desatado una auténtica guerra de ofertas en el mercado europeo.

Los colosos del Viejo Continente que buscan su fichaje tras el torneo son: