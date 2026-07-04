Ayyoub Bouaddi deslumbra: El joven genio matemático del futbol marroquí que vale 100 millones
El mediocentro de Marruecos, Ayyoub Bouaddi, compagina su participación en la Copa del Mundo 2026 con sus estudios universitarios de álgebra, despertando el interés de los clubes más poderosos de Europa
Ayyoub Bouaddi rompe el molde del futbolista convencional… De hecho, también lo rompe con el joven promedio de 18 años en el planeta. El mediocentro marroquí es una de las mentes más brillantes de su generación y hace del futbol el complemento de su vida dedicada al estudio de la licenciatura en matemáticas.
Bouaddi está en el radar de las potencias futbolísticas de Europa para lanzarse por él en cuanto acabe su participación mundialista. El club Lille ya lanzó el mensaje que no escuchará ofertas que no superen los 100 millones de euros.
Bouaddi: Un genio en las aulas y en las canchas
A diferencia del estereotipo habitual del futbolista, el juvenil que optó por unirse a Marruecos hace unas semanas, cursa una licenciatura en matemáticas en modalidad online en la Universidad de París. Sus compañeros confirman que se le ve habitualmente resolviendo problemas de álgebra y cálculo avanzado en los hoteles de concentración del certamen veraniego. Por más fiebre mundialista, él no quita el foco en la relevancia de su formación académica.
Es un chico con una madurez y un coeficiente intelectual fuera de lo común. Su valor en el mercado ya ronda los 100 millones de euros, pero su mayor activo es su cerebro", declaró Olivier Létang, presidente del Lille.
Nacido en Senlis, Francia, fue capitán de la categoría sub-21 gala, pero optó por representar a los Leones del Atlas por los lazos culturales de su familia, de gran influencia en su vida. Su niñez, que no fue hace muchos años, la pasó alejado de pantallas o videojuegos y la transitó pateando balones y desarrollando su potencial como estudiante y su pasión por el lenguaje universal de las matemáticas.
En su debut mundialista ante la poderosa selección de Brasil (empate 1-1) deslumbró al planeta, anulando con solvencia a mediocampistas consagrados como Lucas Paquetá y Casemiro. El técnico Mohamed Ouahbi lo mantiene como inamovible, rompiendo el récord africano de más titularidades mundialistas antes de cumplir los 19 años.
Del Palacio del Elíseo a la pelea millonaria en la Premier League
Su inteligencia no se limita a los números; Ayyoub Bouaddi ganó a los 15 años un concurso nacional de oratoria en el Palacio del Elíseo frente al presidente francés Emmanuel Macron. Ese perfil analítico y su despliegue en la Champions League han desatado una auténtica guerra de ofertas en el mercado europeo.
Los colosos del Viejo Continente que buscan su fichaje tras el torneo son:
- Manchester City: Escuadra de la Premier League que lidera las gestiones bajo el mando de Enzo Maresca para convertirlo en el heredero ideal de Rodri.
- Arsenal: El estratega Mikel Arteta es un firme admirador de su juego y mantiene contactos directos con el entorno del futbolista.
- Real Madrid y Barcelona: Los gigantes de LaLiga española monitorean su situación como una opción generacional de pivote defensivo.
- El PSG , actual bicampeón de la Champions League, también ha levantado la mano como uno de los interesados en contratar a la joven joya del balompié marroquí.