Ancelotti celebra la fortaleza mental de Brasil y asegura que sufrir en el Mundial es normal

Carlo Ancelotti salió satisfecho, aunque lejos de sentirse completamente conforme, después de que Brasil remontó para vencer 2-1 a Japón y avanzar a los octavos de final del Mundial. El técnico italiano destacó la capacidad de reacción de su equipo tras una complicada primera mitad y aseguró que el carácter mostrado en el complemento fue la mejor noticia de la tarde en Houston.

Los errores son inevitables. Lo que sí podemos controlar es cómo recuperarnos y pensar en el futuro. El equipo jugó muy bien en la segunda parte. Nos enfrentamos a un rival muy respetable, bien organizado, peligroso y físicamente fuerte. Sufrir es normal, no es nada nuevo en el futbol. Es tan normal como el alivio que sentimos al final", afirmó Ancelotti.

Brasil sufrió para encontrar espacios durante los primeros 45 minutos. La selección japonesa cerró los caminos por el centro y neutralizó el plan inicial de Ancelotti, que buscaba generar superioridad en el mediocampo para filtrar pases entre líneas.

Creo que el equipo evolucionó durante el partido. En otros encuentros no habíamos tenido problemas para encontrar espacios, pero esta vez sí. Ellos estaban muy compactos y tuvimos que cambiar la estrategia. En el descanso decidimos abrir más la cancha y buscar centros desde las bandas", explicó.

El movimiento táctico más importante fue el ingreso de Endrick por Lucas Paquetá al inicio del segundo tiempo. La modificación permitió que Brasil jugara con dos extremos naturales, Rayan por la derecha y Vinicius Júnior por la izquierda. Más adelante, Gabriel Martinelli entró como revulsivo y terminó marcando el gol de la victoria en el minuto 95.

Neymar Jr iba a ingresar en el tiempo suplementario. REUTERS

Necesitábamos reforzar el ataque y pensamos que Endrick podía hacerlo. Jugó con mucha intensidad. Después entró Martinelli para aportar frescura. Cuando él entra, siempre le da otra velocidad al equipo y terminó ayudándonos con el gol. Además, su presencia permitió que Vinicius jugara más abierto", analizó.

Ancelotti también reveló que el empate de Casemiro, al minuto 56, cambió por completo sus planes. Si el gol no hubiera llegado antes del minuto 60, Neymar habría ingresado desde el banquillo.

Pensé en utilizarlo si el empate tardaba más o incluso en una posible prórroga. Está en buenas condiciones y estaba listo para entrar, pero marcamos y el partido cambió", explicó.

El estratega evitó adelantar detalles sobre la alineación para el duelo de cuartos de final, donde Brasil enfrentará al ganador de la serie entre Costa de Marfil y Noruega. También espera la recuperación total de Raphinha, además de conocer la evolución física de Casemiro y Paquetá, quienes abandonaron el encuentro con molestias.

Pese a la clasificación, el italiano dejó claro que su selección todavía está lejos de su techo.