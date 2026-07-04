Alexander Zverev va por su mejor temporada en Wimbledon 

Alexander Zverev, tercer jugador mundial, pasó este sábado a octavos de final de Wimbledon, igualando su mejor actuación en Londres, tras vencer al estadounidense Marcos Girón (92 del ranking), por 6-2, 7-6 (7/4) y 6-4.

Aunque el alemán de 29 años no se siente cómodo sobre el césped londinense, según sus propias palabras, arrolló a Girón en el primer set, aunque el estadounidense reaccionó en la segunda manga y logró llevar el parcial hasta el tie-break.

Sin embargo, una vez más, el letal servicio del jugador de Hamburgo marcó la diferencia, con 17 aces en total.

Girón, de padre argentino y madre ecuatoriana, dispuso incluso de una oportunidad para romper el servicio de su rival ponerse con un 5-4 a favor en el tercer set, pero Zverev la neutralizó con otro saque ganador.

Estoy muy feliz de haber ganado en tres sets. Quiero seguir así y disputar muchos más grandes partidos", señaló Zverev.

En octavos de final, Zverev se enfrentará al checo Jiří Lehečka (14 del mundo), que venció este sábado al español Jaume Munar (44 del ranking), por 6-4, 6-4, 4-6 y 6-4.

En Wimbledon, el alemán nunca ha superado la cuarta ronda, los octavos, a la que llegó en 2017, 2021 y 2024.

Zverev busca en el pasto londinense convertirse en el séptimo tenista de la era Open en conquistar de forma consecutiva Roland Garros y Wimbledon.

El alemán, que nunca ha brillado en Wimbledon, tiene una gran oportunidad de alcanzar al menos los cuartos de final por primera vez en su décima participación, ya que el italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic están en la otra mitad del cuadro.

Además de ganar Roland Garros en 2026, Zverev fue finalista del US Open (2020) y del Abierto de Australia (2025).

BFG