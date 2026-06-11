Afición mexicana convierte el Memorial Coliseum en una fiesta durante el México vs Sudáfrica

Los Ángeles amaneció vestido de verde. A tres mil kilómetros de donde rodó el balón por primera vez en la Copa del Mundo 2026, la afición mexicana convirtió el Memorial Coliseum en una auténtica sucursal del Estadio Ciudad de México para acompañar a la Selección Mexicana en su debut ante Sudáfrica.

Desde tres horas antes de la apertura de puertas, largas filas comenzaron a formarse alrededor del recinto. Vestidos de verde, blanco y rojo, familias enteras, grupos de amigos y seguidores de distintas generaciones aguardaban con entusiasmo el acceso al FIFA Fan Fest. Los tradicionales gritos de “¡México, México!” se escucharon desde temprano y convirtieron el histórico inmueble angelino en una extensión de la tribuna mexicana.

Ante los elevados costos que representa asistir a los partidos mundialistas, muchos aficionados encontraron en los Fan Fest una alternativa accesible para vivir el ambiente de la Copa del Mundo. Con entradas de apenas 10 dólares, los seguidores pudieron disfrutar del encuentro inaugural rodeados de miles de compatriotas, música, actividades y la emoción propia de una justa mundialista.

“Aquí estamos los pobres. Pinches 2 mil dólares para un juego. Los boletos están muy caros. No se pueden comprar los boletos y es la forma más cercana de sentir el Mundial sin gastar miles de dólares en boletos”, comentaron algunos aficionados, quienes destacaron el ambiente familiar y la oportunidad de convivir con otros aficionados mexicanos.

La afición mexicana que disfrutó del FIFA Fan Fest en el el Memorial Coliseum Sebastián Díaz de León

A pesar de que la Selección Mexicana no disputará encuentros en territorio estadounidense durante la primera fase, la afición aseguró que prefiere que el equipo aproveche la localía en México y avance lo más lejos posible en el torneo.

Incluso, muchos ya piensan en una posible visita del Tri a Los Ángeles en las rondas de eliminación directa, ya que una combinación de resultados podría llevar al conjunto nacional a jugar en esta ciudad después de la fase de grupos.

“Que sigan estando en México, donde nos pertenece. Hay que aprovechar la localidad, eso es lo que debe de pesar para la selección”, declaró la afición mexicana.

La ilusión mundialista ya se vive al máximo en Los Ángeles, donde la distancia no fue impedimento para que la afición mexicana acompañara al equipo en el inicio de su camino mundialista.