World Press Photo premia al mexicano César Rodríguez con ‘México, un clima cambiante’

La Fundación World Press Photo anunció este jueves 9 de abril a los ganadores regionales de su edición 2026, consolidando una vez más al certamen como uno de los referentes globales del fotoperiodismo contemporáneo. En esta ocasión, los trabajos premiados abordan algunos de los temas más urgentes del presente: el drama humanitario en Gaza, la guerra en Ucrania, la política migratoria en Estados Unidos y los efectos del cambio climático.

Entre los galardonados destaca el mexicano César Rodríguez, quien obtuvo reconocimiento en la categoría de proyectos de largo aliento para Norte y Centroamérica, posicionando a México dentro de la conversación visual global sobre crisis climática y desplazamiento humano.

El certamen recibió más de 57 mil imágenes provenientes de 141 países, de las cuales fueron seleccionados 42 proyectos ganadores en distintas regiones. Según el jurado, estas obras configuran “un retrato urgente del mundo actual”, en el que convergen conflictos, desigualdades estructurales y crisis ambientales.

La presidenta del jurado, Kira Pollack, subrayó la relevancia del momento histórico.

“Este es un momento crítico para la democracia, para la verdad. Los fotógrafos han cumplido su parte; ahora nos toca mirar”. La declaración refuerza el papel del fotoperiodismo como herramienta de rendición de cuentas y construcción de memoria.

América Latina… narrativas desde el territorio

En América Latina, el protagonismo recayó principalmente en fotógrafos locales, cuyos trabajos documentan realidades complejas desde una perspectiva cercana. Desde masacres policiales en Brasil, hasta prácticas culturales afrodescendientes en Colombia o el impacto de los agrotóxicos en Argentina, la región evidenció una narrativa visual profundamente ligada al territorio.

Dentro de este contexto, el trabajo de César Rodríguez sobresale por su enfoque en el colapso climático en México, un fenómeno que combina variables ambientales, sociales y políticas.

“México, un clima cambiante”: el proyecto de Rodríguez

El proyecto galardonado, titulado “México, un clima cambiante”, ofrece una mirada integral sobre los efectos del calentamiento global en distintas regiones del país. A través de imágenes descritas por el jurado como “poéticas y cuidadosamente compuestas”, Rodríguez documenta la transformación del paisaje y sus consecuencias humanas.

La serie incluye escenas emblemáticas como la erosión en Sánchez Magallanes, Tabasco, donde más de 500 metros de tierra han desaparecido desde 2005, o la crisis hídrica en Monterrey. Estas imágenes no solo registran el fenómeno, sino que lo traducen en experiencias humanas concretas.

El propio proyecto señala que el 52% del territorio mexicano se ubica en zonas áridas o semiáridas, lo que incrementa su vulnerabilidad. Además, se estima que 2.7 millones de personas han sido desplazadas internamente por desastres ambientales en las últimas dos décadas, cifra que podría alcanzar los 8 millones para 2050.

En palabras del jurado: “Este proyecto documenta el enorme costo de estos cambios a escala humana”, destacando factores como la erosión costera, la escasez de agua y el desplazamiento de comunidades enteras.

Un enfoque con respaldo internacional

El trabajo de Rodríguez tiene un sólido sustento documental. Parte de las imágenes provienen de su colaboración en el informe internacional “Turning the Tide. Adapting to climate change in coastal communities”, elaborado por organizaciones como la Cruz Roja Mexicana y la Federación Internacional de la Cruz Roja.

Este informe, publicado en 2021, analiza el impacto del cambio climático en comunidades costeras a nivel global, y su portada incluye una fotografía tomada en Tabasco por el propio Rodríguez.

Trayectoria del fotógrafo mexicano

Nacido en Tepic, Nayarit, en 1983, César Rodríguez ha construido una carrera centrada en migración, derechos humanos y cambio climático. Su trabajo ha sido publicado en medios de alto prestigio como Time, The New York Times, The Washington Post y National Geographic, consolidando su perfil internacional.

Además de su labor fotográfica, ha dirigido documentales como “Huicholes del Tabaco” y “Guerrero, Amapola”, explorando problemáticas sociales desde el lenguaje audiovisual. En el ámbito editorial, su fotolibro Montaña Roja fue reconocido por el MoMA, mientras que Hoja Dorada ha sido finalista en diversos certámenes.

Actualmente reside en Xalisco, Nayarit, desde donde continúa desarrollando proyectos que conectan lo local con lo global.

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