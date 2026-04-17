Uccello: la apuesta de Astrid Velasco por volver al oficio del editor en contacto con el autor

Entre clases, correcciones, dictámenes y escritura, Astrid Velasco ha pasado buena parte de su vida dentro del mundo editorial.

No desde un solo ángulo, sino desde varios a la vez: como editora, profesora, autora y como alguien que ha visto de cerca cómo se hacen (y cómo no) los libros.

En ese recorrido, que ya suma más de dos décadas, aparece ahora un nuevo proyecto: Uccello, una editorial que surge en un momento donde publicar parece más accesible que nunca, pero donde editar sigue siendo, en muchos casos, una tarea pendiente.

Soy editora hace muchas décadas, soy escritora también… sobre todo de poesía, aunque escribo cuento y ensayo”, dice con naturalidad.

Su trayectoria respalda esa síntesis: formada en Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM, ha trabajado en distintos frentes del sector, desde la corrección de estilo hasta la coordinación de publicaciones académicas, además de impartir clases en programas especializados en edición.

A eso se suma su experiencia como autora, con publicaciones en antologías y revistas internacionales.

Astrid Velasco lanza Libros Uccello IG Astrid Velasco.

Pero antes de la editorial está la literatura misma, y en su caso aparece como algo más que una disciplina.

“Creo que la literatura es fundamental en el desarrollo humano y cultural”, explica. No la reduce a entretenimiento ni a un producto más dentro de la industria. La piensa como parte de algo más amplio.

“Tiene que ver con la cultura en un sentido amplio, con cómo nos desarrollamos como sociedad”.

En ese punto, su visión se conecta con una idea constante a lo largo de la entrevista: la literatura como herramienta de sensibilización.

En estos tiempos de conflictos, guerras, narcotráfico… la literatura puede apoyar la educación, la paz, la sensibilización ante muchos fenómenos”.

No se trata, aclara, de idealizar: “no significa que todo el que lea sea una buena persona”, matiza, pero insiste en que sí hay un efecto en la forma en que las personas entienden el mundo.

“Ayuda a sensibilizar, a entender” y a esa dimensión se suma otra más íntima, especialmente en la escritura poética. “Para muchos poetas, sobre todo mujeres, tiene una dimensión de sanar aspectos de nuestra vida o de mantenernos vivos”.

Y lo aterriza en su propia experiencia:

Escribir es lo que me mantiene viva… me permite la catarsis, mirar el mundo de otra manera”.

La escritora presenta un nuevo sello editorial. IG Astrid Velasco.

Esa relación con la escritura también marca su experiencia como autora. “Sí fue muy emocionante”, recuerda sobre sus primeras publicaciones. Antes de su libro, aparecieron poemas en antologías y revistas.

“Mi primera publicación fue en Santillana… luego en España, en Estados Unidos”, cuenta. Sin embargo, reconoce que su camino ha sido atípico.

Es muy extraño, siendo mexicana he publicado más en el extranjero que en México”.

Hubo también pausas. “Dejé de escribir mucho tiempo”, admite. No es hasta 2017, tras el sismo en México, y luego durante la pandemia, que retoma el trabajo creativo con mayor intensidad. “Me dediqué mucho a escribir, a estar en talleres literarios, y fui armando un libro”, explica. Ese proceso desemboca en su primer poemario publicado en 2022.

Cuando la conversación se mueve hacia la creación de su editorial, su respuesta vuelve a ser directa. “La verdad se ha dicho: no… no es un negocio”, dice sobre abrir un nuevo sello. Pero inmediatamente explica por qué hacerlo de todas formas.

“Vi muchas editoriales con buenas intenciones, pero con mucho desconocimiento”, comenta. Ese diagnóstico se repite como uno de los motores principales del proyecto.

“Ves libros sin números de página, con errores, sin entender la función del índice o de la cornisa”, describe. No es un detalle menor para alguien que ha dedicado su carrera a la edición.

A mí me gustaría que las editoriales cumplieran bien su función, no solo que existan”, afirma

En ese sentido, Uccello se plantea como una editorial donde el proceso importa tanto como el resultado. “Me encanta editar… es como mi dulce en el mundo editorial”. Y ese gusto se traduce en la manera en que quiere trabajar con los autores.

No es agarrar el texto y subirlo… es leerlo, trabajarlo, hacer sugerencias”, insiste.

“Quiero hacer un catálogo… decidir por qué publicar cada libro”, explica. No busca cantidad, sino coherencia. “Estoy pensando en cinco o seis libros al año, no más”, añade.

Astrid Velasco presenta un nuevo concepto editorial. IG: Astrid Velasco.

También define el tipo de autores que le interesa incluir. “Quiero autores que no hayan publicado… o espacios más experimentales”, dice. Pero aclara que no se trata de excluir trayectorias, sino de abrir posibilidades.

“No me interesa una cuestión de grupos… la literatura está muy dividida por grupos”, señala. Su intención es otra.

Publicar a alguien que tenga calidad, sea del grupo que sea”.

En ese escenario, vuelve a insistir en el papel del editor. “Un editor tiene que encontrar el propósito del libro y su nicho”, explica. No se trata solo de producir el objeto, sino de integrarlo en un sistema.

Todo es como un mecanismo de relojería… si una parte falla, no funciona”.

Ese “mecanismo” incluye también la promoción y la circulación. “No es solo sacar el libro… es qué pasa después”, señala. Habla de presentaciones, lecturas, difusión. Incluso menciona iniciativas que ya está desarrollando.

Tengo cápsulas de video con poetas leyendo… también es una forma de dar espacio”, explica. La idea es ampliar el alcance más allá de círculos inmediatos.

Habrá un evento especial para inaugurar el sello. IG Astrid Velasco.

“Lo que me interesa es que el libro genere diálogo”, repite. No solo entre autor y lector, sino entre distintos públicos. “Que no se quede en el mismo grupo de personas”, dice. Esa intención resume buena parte del proyecto.

Uccello, en ese sentido, no aparece como una apuesta por hacer más libros, sino por hacerlos de otra manera.

Con tiempo, con criterio y con una idea clara de lo que implica editar. En un entorno donde las opciones para publicar se multiplican, la propuesta de Astrid Velasco Montante vuelve a un punto que, para ella, sigue siendo esencial: leer, trabajar el texto y construir, desde ahí, todo lo demás.