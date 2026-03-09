‘Los Hardings’ reflexiona sobre la responsabilidad ante una tragedia

¿Cuál es la responsabilidad individual o colectiva ante una tragedia? Ésa es una de las preguntas que plantea la obra de teatro Los Hardings, escrita por la dramaturga canadiense Alexia Bürger—con traducción de Humberto Pérez Mortera— y dirigida por Sandra Félix, que tendrá funciones del 13 de marzo al 12 de abril en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico.

La pieza está inspirada en el descarrilamiento de un tren en el poblado de Lac-Mégantic, Quebec, en Canadá, en 2013.

Este tren pasaba todos los días por la misma ruta hasta que un día explotan los vagones por una negligencia y mueren 47 personas. Entonces, la dramaturga lo que hizo fue investigar, porque el único culpable que apareció en todo esto era el conductor del tren, Thomas Harding, que es el personaje que yo hago... pero al googlearlo le aparecieron un sin fin de personas con el mismo nombre”, detalló en entrevista el actor Gilberto Dávalos.

Fue entonces cuando la dramaturga decidió conectar la historia de tres Thomas Harding, uno antropólogo y escritor, un vendedor de seguros y el conductor, explicó, “y a partir de eso llegó al tema de la responsabilidad individual y la colectiva que tenemos ante una tragedia, como las que puede haber en este momento de nuestra historia.

Así que la idea es pensar un poco en el papel que tenemos todos ante lo que está pasando, quizá me hago de la vista gorda y nada más me dedico a dar like y a republicar notas que creo importantes, ¿o qué más hago para alzar la voz sobre estas cosas que pueden ser injustas?, pero, como no me incumben, yo me hago a un lado y sigo mi vida normal”, expresó.

Los Hardings, abundó Dávalos, hablan de la cuestión ética, moral y la responsabilidad que tenemos individual y colectivamente de cómo asumimos este tipo de tragedias y qué papel tomamos al momento de conocerlas.

¿Podría describir a los tres Thomas Harding? “El primero es un antropólogo y escritor que pierde a su hija en un accidente de motocicleta; el segundo es un vendedor de seguros que trabaja para una empresa grande y se dedica a pelear por situaciones que tienen que ver con las tragedias en las que la empresa no pierda tanto dinero.

Y el tercero es el conductor del tren, quien ha dedicado casi toda su vida a ese oficio, quien carga petróleo de un lado a otro, de manera rutinaria.

Pero será hasta que suceda la tragedia cuando estas historias se crucen y encuentren similitudes entre sus vidas, que es lo que van a contar a lo largo de la historia”, señaló.

Por último, expuso que esta pieza también profundiza en temas como la ética y la injusticia contra las personas que, de pronto, son los culpables de estas historias.

Los Hardings, que se presentará del 13 de marzo al 12 de abril con funciones los viernes, a las 20:00 horas, y sábados y domingos, a las 18:00 horas, cuenta con la actuación de Gilberto Dávalos y Antón Araiza, quienes alternan funciones con Misha Arias y Bernardo Benítez.

Así como el trabajo de Antonio Saucedo en la escenografía, Roberto Paredes en la iluminación, Indira Aragón en el vestuario y Gianni Ríos en el diseño sonoro.

