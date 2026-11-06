La Tasca del Cantor celebra 50 años como refugio de la cultura independiente

XALAPA.– Cumplir 50 años para un foro cultural independiente significa mucho más que sobrevivir al paso del tiempo. En el caso de La Tasca del Cantor significa haber mantenido un escenario abierto para músicos, actores, titiriteros y otros creadores, haciendo del encuentro entre artistas y público una de sus principales razones de permanencia.

El espacio xalapeño llega a este festejo como uno de los referentes de la actividad cultural independiente de la ciudad y con una historia ligada a la creación de espacios alternativos.

La Tasca nació de un proyecto impulsado por Salvador Suárez y el artista plástico Luis Rechy para respaldar la permanencia de la Galería Libertad, la primera galería independiente de Xalapa.

Medio siglo después, su escenario ha sido punto de encuentro para distintas generaciones. Entre los proyectos veracruzanos que se han pasado aquí figuran Son Luna, Ramón Gutiérrez, Sonex, Los Cojolites, Macuiles y Los Aguas Aguas. Pero el aniversario no quiere quedarse en la nostalgia.

La celebración presentó 50 actividades culturales durante 2026, y en esta recta final del año La Tasca recuperará las piezas de teatro y títeres. La temporada escénica se desarrollará durante el mes de noviembre hasta el 17 de diciembre.

Este espacio escénico conmemorará medio siglo de vida con una programación que abarcará todo el mes de noviembre y hasta el 17 de diciembre. Foto: Especial.

“Queremos presentar una temporada escénica para devolver la actividad teatral y de títeres al foro; vamos a tener muchos conciertos de mexicanos, españoles y muchos xalapeños independientes que nos hacen el favor de mantener vivo el foro”, explicó Laura Enrigue Ferrer, representante del espacio.

La programación apuesta también por recuperar una manifestación escénica que tiende a desaparecer: los títeres para adultos.

Guillermo Acevedo, del grupo La Piragua, destacó la importancia de este género.