Se retira el Cuarteto Latinoamericano tras 44 años: concierto final en CDMX
Tras 44 años y dos Grammy Latino, el Cuarteto Latinoamericano se despide. Conoce los detalles de su último concierto este 9 de mayo en Bellas Artes.
Después de 44 años de trayectoria, el Cuarteto Latinoamericano alista su presentación final en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes con La última y nos vamos, el 9 de mayo a las 19:00 horas, recinto en el que debutaron en 1984.
Los violinistas Saúl y Arón Bitrán, el violista Javier Montiel y el violonchelista Álvaro Bitrán, interpretarán obras de Boccherini, Barber, Montiel y Schumann.
“Este concierto ha generado una duda obvia: ‘¿Por qué se retiran si siguen tocando muy bien?’. Justo por eso lo hacemos; es un buen momento. Estamos bien física y mentalmente, y los cuatro estuvimos de acuerdo en retirarnos”, señaló Javier Montiel, miembro fundador del cuarteto.
El programa incluirá Variaciones sobre el Capricho núm. 24 de Paganini, compuesta por Javier Montiel; el Cuarteto en la mayor, G 206, de Luigi Boccherini; el Adagio para cuerdas del Cuarteto núm. 2, de Samuel Barber, y el Quinteto con piano en mi bemol mayor, Op. 44, de Robert Schumann, obra en la que los acompañará el pianista Rodolfo Ritter.
“Las dos obras europeas son relevantes para nosotros porque siempre nos han acompañado. Son ejemplo de la conexión que tenemos con Italia y España, donde con frecuencia nos presentamos. Otra pieza es el Quinteto de Schumann, una obra cumbre del repertorio de cámara que nos ha acompañado a lo largo de estos años”, detalló Saúl Bitrán.
A lo largo de más de cuatro décadas, el Cuarteto Latinoamericano ha recibido reconocimientos como el Diapason d’Or y dos Grammy Latino —en 2012 por el álbum Brasileiro:
Works of Francisco Mignone y en 2016 por El Hilo Invisible—, además de realizar más de 80 grabaciones y presentarse en los principales escenarios del mundo.
Fueron pioneros en la grabación de composiciones para cuartetos de Silvestre Revueltas, Carlos Chávez y Manuel M. Ponce.