Después de 44 años de trayectoria, el Cuarteto Latinoamericano alista su presentación final en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes con La última y nos vamos, el 9 de mayo a las 19:00 horas, recinto en el que debutaron en 1984.

Los violinistas Saúl y Arón Bitrán, el violista Javier Montiel y el violonchelista Álvaro Bitrán, interpretarán obras de Boccherini, Barber, Montiel y Schumann.

“Este concierto ha generado una duda obvia: ‘¿Por qué se retiran si siguen tocando muy bien?’. Justo por eso lo hacemos; es un buen momento. Estamos bien física y mentalmente, y los cuatro estuvimos de acuerdo en retirarnos”, señaló Javier Montiel, miembro fundador del cuarteto.

El programa incluirá Variaciones sobre el Capricho núm. 24 de Paganini, compuesta por Javier Montiel; el Cuarteto en la mayor, G 206, de Luigi Boccherini; el Adagio para cuerdas del Cuarteto núm. 2, de Samuel Barber, y el Quinteto con piano en mi bemol mayor, Op. 44, de Robert Schumann, obra en la que los acompañará el pianista Rodolfo Ritter.

Se retira el Cuarteto Latinoamericano tras 44 años: concierto final en CDMX Cortesía INBAL

“Las dos obras europeas son relevantes para nosotros porque siempre nos han acompañado. Son ejemplo de la conexión que tenemos con Italia y España, donde con frecuencia nos presentamos. Otra pieza es el Quinteto de Schumann, una obra cumbre del repertorio de cámara que nos ha acompañado a lo largo de estos años”, detalló Saúl Bitrán.

A lo largo de más de cuatro décadas, el Cuarteto Latinoamericano ha recibido reconocimientos como el Diapason d’Or y dos Grammy Latino —en 2012 por el álbum Brasileiro:

Works of Francisco Mignone y en 2016 por El Hilo Invisible—, además de realizar más de 80 grabaciones y presentarse en los principales escenarios del mundo.

Fueron pioneros en la grabación de composiciones para cuartetos de Silvestre Revueltas, Carlos Chávez y Manuel M. Ponce.