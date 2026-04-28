La proeza de entregar la vida en tierras lejanas o en la cotidianidad de un hospital define el espíritu de este 28 de abril.

Por un lado, un hombre que cruzó océanos para morir como el primer mártir de Oceanía; por otro, una médica que eligió la vida de su hija sobre la propia. Dos testimonios de valor que hoy resuenan como un eco de esperanza para quienes enfrentan decisiones difíciles.

Según los registros oficiales de Vaticano, la Iglesia conmemora hoy a San Pedro Chanel y a Santa Gianna Beretta Molla. Sus vidas, validadas por procesos de canonización que destacan la "caridad heroica", son el fundamento de la autoridad espiritual que los fieles invocan en esta jornada.

Qué santo se celebra hoy 28 de abril: : San Pedro Chanel y Santa Gianna Molla pide su auxilio Canva

¿Qué santo se celebra hoy 28 de abril?

El santoral de hoy rinde homenaje a San Pedro Chanel, sacerdote marista y mártir en la isla de Futuna, y a Santa Gianna Beretta Molla, madre de familia y médica italiana. Ambos representan la entrega total por la fe y la vida.

San Pedro Chanel: Mártir y patrono de Oceanía

San Pedro Chanel fue un misionero francés que llegó a la isla de Futuna en 1837. A pesar de la resistencia inicial de los líderes locales, su humildad y bondad extrema le permitieron evangelizar a gran parte de la población antes de ser asesinado.

Su martirio no fue en vano; poco después de su muerte, casi toda la isla se convirtió al cristianismo. Hoy es venerado como el protector de las misiones y un ejemplo de paciencia inquebrantable frente a la hostilidad y la soledad en tierras extrañas.

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Santa Gianna Beretta Molla: La santa de la vida cotidiana

Santa Gianna es una figura fascinante del siglo XX. Médica pediatra y madre, enfrentó un dilema desgarrador: un tumor durante su cuarto embarazo. Ella exigió a los médicos que salvaran la vida de su bebé, aceptando las consecuencias fatales para ella.

Murió en 1962, poco después de dar a luz, y fue canonizada por San Juan Pablo II. Es la patrona de las madres, los médicos y los niños no nacidos. Su vida demuestra que la santidad es posible en el mundo profesional y familiar moderno.

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Cómo pedir ayuda al santo de hoy 28 de abril

Para recibir el auxilio de estos santos, los fieles suelen pedir intercesión en casos de embarazos de riesgo (Santa Gianna) o cuando se busca fortaleza para emprender proyectos en lugares difíciles o desconocidos (San Pedro Chanel).

Invocarlos este lunes requiere de una intención clara. Mientras que a Pedro Chanel se le pide paciencia para "ablandar corazones duros", a Gianna se le solicita claridad médica y protección para la familia. Su ayuda se manifiesta como una paz profunda ante la incertidumbre.

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Otros santos que se celebran hoy, 28 de abril

La lista de onomásticos de hoy se completa con San Luis María Grignion de Montfort, conocido por su profunda devoción mariana, y San Vital de Rávena. Cada uno aporta un matiz distinto a la espiritualidad de este cierre de abril.

San Luis María, en particular, es un pilar para quienes desean consagrar su vida a la Virgen María. Celebrar el santoral hoy es reconocer que hay muchos caminos hacia la paz interior, desde la misión extrema hasta la entrega en el hogar.

Plegaria a los Santos del 28 de Abril

Señor Dios, que diste a San Pedro Chanel la constancia del mártir y a Santa Gianna el valor de dar la vida por su hija, concédeme por su intercesión la gracia de ser fiel en lo pequeño y valiente en lo grande. Bendice mi salud, mi familia y mis proyectos. Amén."

Hoy tienes dos aliados poderosos en el cielo que entendieron perfectamente lo que significa amar bajo presión. Que la firmeza de Pedro y la ternura de Gianna te acompañen en cada paso de este día. ¡No caminas solo!