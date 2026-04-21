De Reforma a Los Ángeles: “Tlali” vuelve a encender la controversia

La Galería Labor anunció que la escultura Tlali, del artista Pedro Reyes –una versión modificada de la polémica pieza que propuso montar en Paseo de la Reforma en 2021, en sustitución del conjunto escultórico de Cristóbal Colón– ingresó el pasado domingo a la colección permanente del museo LACMA (Los Angeles County Museum of Art) y fue colocada de forma permanente en las Galerías David Geffen.

Se trata de una escultura monumental que muestra una cabeza de casi cuatro metros de altura, tallada en piedra volcánica de las faldas del Popocatépetl, que “dialoga con las cabezas olmecas de Veracruz y con la tradición del tallado director en piedra que recorre tanto el pasado prehispánico de México como su escultura cívica moderna”, informó la galería.

En respuesta, integrantes de las comunidades culturales de México han elaborado una misiva en la que expresan su indignación ante la comisión realizada de esta pieza por parte del museo LACMA.

“Nos parece preocupante que no haya habido una sola persona en el museo con la sensibilidad e información suficientes como para descartarla desde el inicio, por tratarse de una segunda versión de una escultura monumental de Reyes, originalmente Tlalli

En 2021, la obra de Pedro Reyes se propuso para ocupar el espacio del conjunto escultórico de Cristóbal Colón. Foto: Tomada de @_pedro_reyes

“La memoria en el campo del arte es uno de los recursos más valiosos, y nos extraña que la falta de ella lleve a un museo respetable a pagar por tener en su recién estrenado edificio una obra que en otro país fue objeto de fundada condena.

La misiva recordó que a finales de 2021, el gobierno capitalino anunció que sobre el pedestal donde alguna vez estuvo colocada la estatua de Cristóbal Colón se colocaría una inmensa cabeza de piedra, con la que se buscaba reconocer, se dijo, ‘a las mujeres indígenas’.

Sin embargo, señalaron que “la propuesta hacía exactamente lo contrario a ‘descolonizar’ el Paseo de la Reforma, como el proyecto prometía”, tal como lo expuso la crítica cultural Lucía Melgar. Al final, el gobierno retiró el proyecto y en 2022,

Un grupo de artistas consideró que Tlali, de Pedro Reyes no representa a las mujeres. Foto: Tomada de @_pedro_reyes

la rotonda fue tomada por agrupaciones feministas, donde instalaron la Glorieta de las Mujeres que Luchan, un sitio de memoria y justicia que desplaza la mirada de las miles de víctimas hacia las mujeres que luchan por y para ellas”.

Y agregaron: “Resulta especialmente decepcionante que un museo como LACMA haya decidido legitimar una nueva versión de esa escultura polémica, que lleva en el rostro la afrenta de haber desoído los reclamos de miles de mujeres, que están hartas de ser representadas por hombres que creen que viven todavía en el siglo XIX y que saben, con toda certeza, que pueden llevar sus delirios pasados de moda a los espacios más poderosos del arte”.