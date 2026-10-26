Recuperan legado de la pintora mexicana Luz Osorio en el Museo Nacional de San Carlos

Recuperan el legado artístico de la pintora mexicana Luz Osorio (1863-1935) en el Museo Nacional de San Carlos (MNSC) como parte de la exposición Luz Osorio. Memoria y afectos, integrada por 20 obras, así como documentos, material bibliográfico y hemerográfico procedentes de 12 colecciones privadas.

Considerada la primera retrospectiva dedicada a la creadora —que permanecerá abierta al público hasta el 4 de abril de 2027—, su trayectoria revela la fuerza y las tensiones que las artistas mexicanas enfrentaron en el siglo XIX para realizar y exhibir su obra.

Además, su trabajo hace una relectura de su obra con su época, subraya el papel de las mujeres en la vida artística del México decimonónico y reivindica la aportación de una creadora cuya producción merece ser estudiada y disfrutada.

Recuperan el legado artístico de la pintora mexicana Luz Osorio (1863-1935) en el Museo Nacional de San Carlos. Cortesía Museo Nacional de San Carlos

Respecto a la artista, Raquel Fundia, curadora de la exhibición, aseguró que “se ha escrito poco”, aunque el conocimiento de su trayectoria y obra permite reconocer su talento y fuerza expresiva.

El talento temprano y la formación clásica de una pionera

La curadora también comentó que La mártir es una de las obras más tempranas de Osorio, quien pudo realizarla cuando tenía 16 años.

Recuperan el legado artístico de la pintora mexicana Luz Osorio (1863-1935) en el Museo Nacional de San Carlos. Cortesía Museo Nacional de San Carlos

Dicha pieza, abundó, muestra su dominio del dibujo y la pintura, talento que, al parecer, fue alentado por su padre, quien le proporcionó un estudio y los medios necesarios para su aprendizaje, incluida la posibilidad de trabajar con modelos al natural, una práctica inusual para la época.

Además, explicó que para esta muestra se reunieron varios bocetos de la artista en distintas técnicas, como dibujos a lápiz y pinturas al óleo, entre los cuales hay paisajes, copias de obras de maestros antiguos y, en su mayoría, retratos de modelos femeninos al natural.

Estudios al natural y permanencia en el MNSC

Estos últimos, dijo, suelen estar realizados por partes, como pies y manos; en este caso, predominan los estudios de cabezas observadas desde distintos ángulos. Todos ellos revelan el arduo trabajo que implican la formación artística clásica y la creación de una obra de arte.

Recuperan el legado artístico de la pintora mexicana Luz Osorio (1863-1935) en el Museo Nacional de San Carlos. Cortesía Museo Nacional de San Carlos

Luz Osorio fue premiada en la Segunda Exposición de la Sociedad Poblana de Artesanos en 1880 y fue incluida de forma colectiva en la curaduría emblemática de Leonor Cortina Pintoras mexicanas del siglo XIX en 1986 y Las discípulas de Germán Gedovius, en 1990, y recientemente, en Pintar en femenino: Mujeres en el sistema artístico mexicano 1846-1940, exhibidas en el MNSC.