Adiós a  Humberto Musacchio, el periodista agudo e incansable

Considerado el historiador del periodismo cultural por excelencia, autor de diversos diccionarios enciclopédicos, cronista, investigador y ensayista incansable, murió ayer Humberto Musacchio (1943-2026) a los 83 años, que acababa de cumplir el pasado 26 de octubre, en su casa de la Ciudad de México.

Aunque él se definía como “un simple periodiquero que hace su trabajo” y era práctico, objetivo y alejado del romanticismo que envuelve al “mejor oficio del mundo”, quien nació en Ciudad Obregón (Sonora) confesó en una entrevista que

el periodismo no ha sido sólo mi vida, sino también mi medio de vida. He podido comer y vivir gracias a él. Estoy muy agradecido de haber descubierto ese camino”.

El colaborador de Excélsior desde 2006, donde escribió cada semana la columna República de las Letras, en esta sección, además de otra en Nacional, Musacchio ejerció el periodismo desde 1969.

“El periodismo nos enseña a investigar, a recabar datos, a ver qué es lo importante. Nos enseña a escribir y a darle orden a lo que escribimos. Los periodistas debemos aprovechar eso para hacer libros. Los míos son todos investigación. No soy un creador literario”, comentó a este diario en la antesala de sus 80 años.

El periodista Humberto Musacchio recibió el premio de Periodismo Cultural FILCO 2026, por su trayectoria. Foto Excélsior: Daniel Betanzos

“Ha muerto Humberto Musacchio. Y no encuentro palabras para describir mi dolor ante esta noticia. Abrazo a Marusia, a Aldo, a sus nietos, tan amados. A Duska, a todos los que tanto lo admiramos, los que tanto lo hemos querido”, escribió anoche en X la editora y gestora cultural Consuelo Sáizar.

“Mi querido y admirado Humberto. Así te recuerdo, con una sonrisa plena, hermoso, inteligente, agudo y con un gran sentido del humor. Te voy a extrañar mucho”, apuntó por su parte la promotora cultural Guadalupe Alonso.

Quien trabajó en diversos diarios a lo largo de su vida, aclaró en la entrevista mencionada que no era de los que desde niño querían ser periodista. “Yo llegué a esto de casualidad. Estudié economía, pero no acabé la carrera. Y empecé a hacer periodismo cultural en el suplemento de El Nacional, con el poeta español Juan Rejano, uno de mis primeros maestros”.

El investigador no sólo analizó la realidad política del país, también estuvo al pendiente del acontecer cultural.

Un merecido homenaje le rindió la FILCO al periodista Humberto Musacchio. Excélsior Foto: Daniel Betanzos

Sin la cultura, la sociedad está condenada a la miseria espiritual, porque si no se tiene aprecio por la cultura, tampoco por la educación. Estamos viendo cómo la educación se ha desplomado, el nivel académico del sistema educativo mexicano es miserable, y eso se lo debemos a ese desprecio que hay por la cultura”.

El autor de Historia del periodismo cultural en México y México: 200 años de periodismo cultural y ¿Quién es quién en la politica mexicana? recordaba con cariño a sus maestros. “Rejano era un poeta español, amigo de Federico García Lorca, exiliado, comunista. Era nuestro ídolo. Fue una maravilla encontrarme con un hombre como él, muy generoso, publicaba nuestras porquerías. Él las corregía para hacerlas presentables. Y nos pagaba bien.

He tenido muchos y muy buenos maestros. Rico Galán era un gran periodista político, un hombre muy culto. Citaba a los clásicos, sobre todo a los españoles. El poeta Renato Leduc también me dejó un gran aprendizaje”, confesó.

La calidad de su trabajo quedó demostrado en los diarios El Día, El Universal, Unomásuno, La Jornada, El Financiero, donde creó el suplemento Comala, cuna de su columna La República de las Letras, y Reforma; así como en las revistas Kiosco, Mira y Siempre!

Otro de los amores de Musacchio fue la Ciudad de México, a la que dedicó tres libros de crónicas: Ciudad quebrada (1985), Hojas del tiempo”(1993) y Urbe fugitiva(2002).

Humberto tenía diversos libros en puerta: uno de crónicas ya terminado sobre “la vida intelectual en los cafés de la Ciudad de México desde el siglo XVIII”, otro sobre “la fuerte presencia de la Bauhaus en México”, uno más sobre “hechos importantes del arte mexicano que son poco apreciados” y una historia del Zócalo. Preparaba un Diccionario de Mujeres Mexicanas.

En marzo pasado, la quinta Feria Internacional del Libro Coyoacán (FILCO) le entregó el Homenaje al Periodismo, por más de medio siglo de trayectoria.