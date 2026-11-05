El santoral católico destaca con fervor a Santa Isabel y San Zacarías este 5 de noviembre, una fecha marcada por la esperanza ante lo humanamente imposible. Ambos encarnan la fidelidad inquebrantable tras décadas de esterilidad, convirtiéndose en el refugio espiritual de quienes aguardan un milagro familiar urgente.

Conforme a los registros canónicos y el testimonio del Evangelio según San Lucas validado por la Santa Sede, este matrimonio fue testigo directo del plan de salvación al engendrar en la vejez a San Juan Bautista.

Qué santo se celebra hoy 5 de noviembre: Santa Isabel y San Zacarías (su oración milagrosa) Canva

¿Qué santo se celebra hoy 5 de noviembre?

Hoy 5 de noviembre se conmemora a Santa Isabel y su esposo San Zacarías, padres de San Juan Bautista y modelos bíblicos de paciencia, reconocidos por concebir milagrosamente en su ancianidad tras mantener una devoción intachable ante Dios.

Isabel pertenecía al linaje sacerdotal de Aarón y acogió en su hogar la Visitación de la Virgen María.

Fue en ese instante sagrado cuando la criatura saltó de gozo en su vientre y pronunció inspirada: «Bendita tú entre las mujeres».

Por su parte, Zacarías recuperó la voz tras aceptar la voluntad divina al nacer su hijo, legando el cántico profético del Benedictus.

Qué santo se celebra hoy 5 de noviembre: Santa Isabel y San Zacarías (su oración milagrosa) Canva

¿Cómo pedir su auxilio este 5 de noviembre en causas difíciles?

Para pedir el auxilio de Santa Isabel y San Zacarías este 5 de noviembre, enciende una vela blanca, expón tu causa con serenidad interior y reza pidiendo la gracia de la paciencia activa ante dificultades conyugales o de fertilidad.

Su intercesión es invocada especialmente por:

Matrimonios que buscan concebir : Parejas con diagnósticos de infertilidad que precisan fortaleza espiritual.

: Parejas con diagnósticos de infertilidad que precisan fortaleza espiritual. Resolución de conflictos en el hogar: Familias fracturadas por silencios prolongados o falta de entendimiento mutuo.

Familias fracturadas por silencios prolongados o falta de entendimiento mutuo. Ancianos y cuidadores: Personas de edad avanzada que buscan sentido, paz y vigor en su etapa de madurez.

Qué santo se celebra hoy 5 de noviembre: Santa Isabel y San Zacarías (su oración milagrosa) Canva

Oración de intercesión a Santa Isabel y San Zacarías

Dios todopoderoso, que concediste a los justos Zacarías e Isabel la bendición de un hijo en la ancianidad, mira hoy mi angustia y necesidad. Por su santa mediación, disipa mis temores, abre caminos donde parece reinar la esterilidad y llena mi hogar de paz y esperanza activa. Amén".

Qué santo se celebra hoy 5 de noviembre: Santa Isabel y San Zacarías (su oración milagrosa) Canva

Todos los santos que conmemora el santoral hoy jueves 5 de noviembre

El santoral conmemora hoy 5 de noviembre, junto a los padres del Precursor, a San Guido María Conforti, San Marcos de Troya, San Donnino de Cesarea y la festividad de Todos los Santos de la Compañía de Jesús.

La lista canónica incluye figuras ejemplares de diversos periodos históricos:

San Guido María Conforti: Obispo y fundador de los Misioneros Javerianos.

Obispo y fundador de los Misioneros Javerianos. San Marcos de Troya: Obispo devoto del siglo V en Italia.

Obispo devoto del siglo V en Italia. San Donnino de Cesarea: Mártir fiel durante las persecuciones imperiales.

Mártir fiel durante las persecuciones imperiales. San Silvano y compañeros mártires: Testigos firmes de la fe en Siria.

Testigos firmes de la fe en Siria. Todos los Santos de la Compañía de Jesús: Celebración litúrgica jesuita que honra a los miembros canonizados de la orden ignaciana.

Deposita hoy tus cargas con la certeza de que ninguna espera sincera queda en el olvido, mientras nos preparamos para descubrir las inspiradoras lecciones de fe que traerá el santoral de mañana.