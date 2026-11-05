Pedro Simón: “Cuidar es lo que nos hace profundamente humanos”

Historias que tiene que ver con el dolor, la memoria, la gestión del daño, la soledad, la incomprensión, “con todas esas cosas que nos hacen profundamente humanos”.

De eso hablan las novelas y los reportajes del escritor y periodista español Pedro Simón (1971), quien acaba de publicar Lo inesperado (Espasa), una ficción donde todos los personajes tienen segundas oportunidades.

“Un novelista es como un piloto de avión: lleva de viaje a la gente muy lejos. Tanto el reportero como el novelista tienen la función de llevarnos de viaje. A mí me gusta llevar a la gente por lugares que no quiere pasar”, afirma en entrevista .

En esta novela, Pedro Simón plantea que la gente mayor gestiona mejor lo que sucede a su alrededor. Foto: Cortesía Espasa.

El autor de Los ingratos, Los incomprendidos y Los siguientes, que conforman su llamada Trilogía de la Familia, explica que ésta recrea el paso del tiempo “como algo que te araña.

“Y quería escribir una novela que hablase del paso del tiempo como la posibilidad de un abrazo, como algo que puede ser positivo; como un 10 premiado de la lotería que te encuentras en el suelo, a esa edad en la que ya ni siquiera juegas a la lotería”.

Señala que Lo inesperado aborda temas como la familia, las segundas oportunidades, la gestión del trauma, “de cómo empecé a saber perder, de cómo nos salvan las pasiones”.

El narrador entrega una historia de amor tardío, de amor en la tercera edad. “Se habla de los cuidados, pero en una clave nada tenebrosa, sino con la creencia de que cuidar a quien se quiere no es un sacrificio, sino una extraña forma de privilegio.

Creo que la gente mayor gestiona mejor lo que sucede a su alrededor, porque conjuga muy bien el verbo desambicionar. Los que estamos en edad laboral nos pasamos la vida ambicionando, un mejor sueldo, una mejor casa, que nos quieran. Pero quienes tienen 80 años ya están de vuelta de muchas cosas. Los veo muy libres en esa edad”, añade.

La trama incluye personajes que enfrentan un accidente de tráfico y una enfermedad. “Creo que la vida va sobre gestionar mierda y, sobre todo, convertir la mierda en abono. Todos los personajes deben reinventarse. Lo inesperado no siempre es algo malo.

“Vivimos en un mundo con incertidumbres. Pero si hay un verbo que me salva es ‘cuidar’. Todos vamos a tener que cuidar y ser cuidados. Y no me refiero a limpiar un culo sucio, sino a acompañar, escuchar, a estar con el otro.

Hay que alzar esa bandera. La inteligencia artificial nunca podrá cuidar. Y eso es lo que nos hace profundamente humanos. Entonces, creo que se merece un hueco en la literatura”, indica.

Pedro Simón adelanta que escribe una novela sobre el problema de la vivienda que viven los jóvenes en las grandes ciudades, “la violencia institucional en este rubro”.