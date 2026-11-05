El susurro de quien miente por provecho propio, una niñez marcada por el abandono parental y la degradación de los ideales bajo el peso del egoísmo componen la trama de “Santita del agua clara”, la obra más reciente de Laura Baeza (1988).

Publicada bajo el sello Alfaguara, de la editorial Random House, la novela consolida a la autora en la literatura mexicana contemporánea. Lejos de fórmulas preconcebidas, el libro examina la dinámica familiar, la incertidumbre heredada y las grietas emocionales que se gestan en la infancia.

En la infancia los días pasan y se mezclan con las semanas, los meses y lo que pudo suceder entre el desayuno y la cena, una mezcla de recuerdos, fantasías y pesadillas, porque la infancia es ese abismo al que todos caen y del que casi nadie se recupera”, se lee en las páginas de la obra.

Entre las grietas de la infancia y la Fe, “Santita del agua clara” de Laura Baeza Random House

Sobre esta premisa de capas superpuestas, Baeza explora el control ejercido en el entorno doméstico y el modo en que los errores de unos repercuten en los demás, tomando como marco el contexto histórico y cultural de México.

El título recupera la cadencia del folclore y la religiosidad familiar para confrontar inocencia y engaño. En torno al personaje de Mari se condensa esta tensión:

Hay una carga simbólica de la fe de su abuela y a la par de la fe y del engaño de otras personas que están ahí”, explica la autora.

Entre las grietas de la infancia y la Fe, “Santita del agua clara” de Laura Baeza Random House

En lugar de recurrir al terror convencional, la novela utiliza el encierro y la zozobra doméstica para retratar la transición del México contemporáneo. Esta construcción pausada refleja la postura de Baeza frente a las exigencias del mercado: madurar las ideas sin la urgencia del tiempo.

Asimismo, Santita del agua clara dialoga con la narrativa previa de la escritora, en particular con el cuento "Veladoras", incluido en su libro Una grieta en la noche (2022). Con esta entrega, Baeza plantea una ficción incisiva que confronta de forma directa las tensiones del presente.