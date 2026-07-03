Proyecto Monarca transforma una cama de hospital en una reflexión sobre el afecto y la resiliencia

Una mariposa monarca descansa sobre una pequeña almohada blanca, en una cama de hospital de los años 40, de las que se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial.

Sin colchón ni sábanas, con la estructura de la cama al descubierto, el insecto de alas naranja, amarillo y negro no está solo. Lo acompañan decenas de mariposas que salen de una espiral que, en lugar del suero, conduce afectos.

Ésta es la nueva instalación del Proyecto Monarca que la artista visual mexicana Olivia Barrionuevo comenzó en 2015, y que renueva a cada intervención; esta vez en la exposición colectiva Hospital de las emociones, que se exhibe en un antiguo edificio de Los Ángeles, California.

Hospital de las emociones reúne a 70 artistas, seleccionados de entre 2 mil participantes, que trabajan la instalación, la arquitectura, el diseño y el arte urbano; quienes han intervenido 80 salas distribuidas en cuatro plantas y ocho “departamentos” dedicados a las emociones: desde la alegría y el amor hasta el miedo, la ira, el duelo, la gratitud y la resiliencia.

La exposición "El Hotel de las emociones" ha recibido más de 10 mil visitantes en su primer mes de exhibición. Cortesía Olivia Barrionuevo.

A la fotógrafa radicada en California le tocó recrear la resiliencia. “Las camas que me mostraron del antiguo hospital no me gustaron, porque me parecían muy grandes para la monarca.

“Visualicé una cama de los años 40, de las que se usaban en la Segunda Guerra Mundial, que uniera el pasado con el presente, porque el hospital se creó en 1857 y se utilizaban camas parecidas”, explica en entrevista con Excélsior.

“Ideé una cama donde la monarca pudiera descansar y luchar; está rodeada de sus compañeras, de sus amigos y familia. Coloqué una espiral en la que en lugar de suero llegan otras mariposas”.

La egresada de la Universidad de Guadalajara y del Art Center College of Design de Los Ángeles destaca que en su propuesta del Hospital de las emociones la metáfora es la resiliencia.

Para montar la instalación "Proyecto Monarca" la artista trabajó 12 horas al día durante 15 días. Foto: Cortesía Olivia Barrionuevo.

Es algo que encapsula todos los temas que ella lleva con gran fuerza, como que se ha vuelto más universal. Hay resiliencia cuando estamos en movimiento, en crecimiento, en transformación, entre dualidades”, dice.

Narra que los organizadores le asignaron el cuarto piso, el Departamento de Recuperación.

Lo acepté. Creo que en esto no debe haber egos, sino abrazar el espacio que te tocó; porque el primer paso de la resiliencia es la introspección, no debes voltear a ver al amigo o al vecino, sino a tu interior, a tu propia experiencia”.

Quien realizó estudios de idiomas e historia del arte en Europa detalla que le enviaron un mapa en tercera dimensión del suelo, el techo y los muros de la habitación que iba a intervenir; con el fin de que los artistas llegaran con una idea preconcebida, y no empezaran a crear de cero, pues sólo tenían 15 días para trabajar su espacio.

Proceso de creación

“La creación no es un proceso rápido. Es algo que te toma varios días madurar. Llegué con una idea preconcebida y claro que le puedes hacer ajustes. Estuve 12 horas diarias durante 15 días. E incluí en un muro algunos de los retratos que he tomado a migrantes con las mariposas, en series anteriores”, indica.

La artista asegura que Proyecto Monarca es algo vivo y vibrante. Foto: Cortesía Marissa López Donnat.

La creadora considera que el Proyecto Monarca es algo vivo.

“Cada instalación es única y diferente. Lo que llevo de una obra a otra es la metáfora de la mariposa, de su viaje, su transformación, su migración, su sobrevivencia, su relación con el medio ambiente y los derechos de los animales.

“Aunque como artista no quería que me pusieran en una cajita, que dijeran que siempre trabajaba con la monarca, quise darle ese espacio a la mariposa, que tuviera voz en paralelo con nosotros”, agrega.

La artista añade que tiene unas 500 fotografías de personas migrantes con mariposas monarca en diferentes contextos, en el campo, la ciudad, la vida cotidiana. “Es la gente que me ha dado su voz desde la poesía, desde el sentimiento, al hablar de lo que a ellos les interesa.

“La monarca se ha transformado en cada instalación, me ha cambiado a mí como artista y hemos transformado, indirectamente, a las personas que se acercan al proyecto”, concluye.

El Hotel de las emociones, que en su primer mes ha recibido 10 mil visitantes, se exhibirá hasta finales de septiembre; y, posteriormente, el inmueble será reconvertido en un centro especializado en salud mental.