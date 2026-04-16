Pedro Haces Lago evoca la historia de Tlalpan desde el corazón y su gente

Un acto de resistencia contra el olvido, un esfuerzo para darle voz a la historia, un testimonio de arraigo y amor por Tlalpan, un legado que se proyecta hacia el futuro y un meritorio trabajo de investigación.

Así definieron anoche el volumen “Tlalpan, entre la historia y mi corazón. Un libro que nace de su gente” (Miguel Ángel Porrúa), del abogado y diputado local Pedro Haces Lago (1995), quien lo considera “un catalizador para iniciar la construcción de un proyecto en el que nos enamoremos de quiénes somos, de dónde vivimos, de dónde venimos y, sobre todo, a dónde vamos”.

Pedro Haces Lago y la ministra Yasmín Esquivel. Foto: Héctor López.

Acompañado de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, el diputado local Alberto Vanegas Arenas, Paola Montejano, presidenta de la Comisión de Memoria de Tlalpan, y del editor Miguel Ángel Porrúa, Haces Lago presentó su libro en la Hacienda de San Fernando ante su selecto número de invitados, entre los que se contaban ministros, senadores y diputados.

Un libro que busca ayudar a “despertar al gigante del sur”

El título, dividido en nueve capítulos, narra la historia de Tlalpan, desde sus orígenes con Cuicuilco, el primer asentamiento humano de Mesoamérica; la época virreinal, el siglo XIX y el esplendor de las fábricas, el movimiento de la Independencia, el Porfiriato, los pueblos y barrios originarios, sus tradiciones y gastronomía y un análisis de los retos para “despertar al gigante del sur”.

Hoy, no solamente presentamos un libro; hoy reafirmamos quiénes somos, pero, sobre todo, el compromiso que tenemos y a dónde vamos. Porque tenemos una responsabilidad histórica, un sueño qué cumplir y una meta clara qué lograr; y esa es despertar a Tlalpan, despertar al gigante del sur”, comentó el autor egresado de la Universidad Iberoamericana.

Pedro Haces Lago, en medio, durante la presentación de su nuevo libro sobre la historia de Tlalpan. Foto: Héctor López.

Por su parte, Yasmín Esquivel agregó que “este libro es el resultado de caminar por esta alcaldía por más de una década. Pedro nos advierte que lo que se aprende en la calle, en la asamblea vecinal, en el surco de los pueblos, de sus colonias, de sus calles, de sus empedrados, de sus plazas públicas y pueblos, vale más que mil hojas de cálculo. Este libro no es sólo una mirada al pasado, es también denuncia y propuesta”.

Y Porrúa concluyó que “la historia deja de ser un relato distante para convertirse en experiencia vivida, en identidad compartida. Haces Lago realiza una labor que preserva la memoria, reconstruye los vínculos entre el pasado y el presente y ofrece a las nuevas generaciones un espejo en el cual reconocerse. Porque un pueblo que conoce su historia entiende con mayor claridad su origen y tiene la capacidad de proyectar su futuro”.

Foto: Héctor López.

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