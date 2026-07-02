La novela negra italiana deja de buscar al asesino para explorar la sociedad

“Una de las tendencias más consolidadas en Italia en los últimos años es la novela negra o policiaca. Es un género muy exitoso en ventas. Se utiliza para reflexionar desde la literatura sobre la sociedad contemporánea”, comenta en entrevista Gianni Vinciguerra.

El director del Instituto Italiano de Cultura en México explica que estas historias de crimen

no ambicionan descubrir al asesino, sino que son dispositivos más filosóficos para hablar del mundo, el crimen es sólo el detonante”.

Afirma que los temas que preocupan a los escritores italianos en este siglo XXI son la ecología, el medio ambiente, la crisis climática, la relación del hombre con la naturaleza; pero también tópicos más íntimos, como la relación entre parejas, la madre y las microsociedades.

El sentimiento de no pertenencia es algo especial. Personajes que no logran arraigarse o construir relaciones sólidas ni en el lugar donde nacieron; viven mundos, como el laboral o el familiar, al que sienten no pertenecer”, agrega.

El diplomático destaca lo anterior basado en los ganadores recientes del Premio Strega, el más importante de la literatura italiana que, tras sus 80 años de vida, este 2026 tendrá a México como única sede internacional.

“No es nada habitual que el galardón presente a sus finalistas fuera de Italia. Pero quisimos que los lectores mexicanos se acerquen a nuestra literatura en víspera de que seremos el país Invitado de Honor en la 40 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara”, añade.

Gianni Vinciguerra, director del Instituto Italiano de Cultura en México anunció que el 17 de julio presentará el programa completo que Italia traerá a la 40ª edición de la FIL Guadalajara. Foto: Karina Tejada.

“El Strega se reconoce por la relación estrecha que construye con los lectores. Cada año, los finalistas realizan una tourné por bibliotecas y librerías para dialogar con el público italiano. Ahora buscamos despertar el interés en México”, indica Vinciguerra.

Destaca que “se premia una novela publicada en el último año. Hay escritores que ganan con su primera historia de ficción, y otros famosos que nunca lo han recibido. No se reconoce la trayectoria, sino la mejor novela”, aclara.

Cuenta que Ennio Flaiano ganó la primera edición del Strega en 1947, con Tiempo de matar; y que Andrea Bajani se alzó con el galardón en 2025, con El aniversario”

“Pero, la de Flaiano fue su primera y última novela, porque después se dedicó al cine y se convirtió en el guionista de Federico Fellini. Claudio Magris lo ganó en 1997 con Microcosmos; pero Pier Paolo Pasolini no lo obtuvo nunca.

En cambio, a Umberto Eco se le concedió en 1981 por El nombre de la rosa y Paolo Giordano lo recibió en 2008 por su primera novela, La soledad de los números primos”, señala para ejemplificar la diversidad y la riqueza del galardón.

Hoy, en el Museo Nacional de Antropología, a las 18:00 horas, habrá un conversatorio con tres de los seis finalistas del Premio Strega 2026 y con Stefano Petrocchi, director de la Fundación Bellonci, que lo auspicia.

Estarán Michele Mari, autor de Los convidados de piedra; Elena Rui, con Viudas de Camus, y Matteo Nucci, quien compite con Platón. Una historia de amor.

El promotor cultural dice que Mari “es uno de los escritores más consolidados del momento; explora lo grotesco, lo fantástico, las paradojas. Y esta novela cuenta la historia de cómo la ambición transforma al hombre. Un grupo de jóvenes deciden ahorrar en una tanda colectiva y se comprometen a que el dinero y los intereses se lo queda el que muera al último”. Sobre los otros dos finalistas, agrega que

Rui ofrece una novela que empieza con la muerte del escritor Albert Camus, quien deja varias viudas: la esposa oficial, el gran amor de su vida, su hija y una amante más joven. Cada una narra su relación con él y el vacío que enfrentan ante su ausencia.

“Y Nucci, que es un historiador de la Grecia antigua, dedica su libro a Platón, a su vida privada, sus relaciones amorosas y de amistad, a cuál es el motor de su existencia, sus sentimientos y emociones, más que al filósofo que todos conocemos”, concluye.

Gianni adelanta que el 17 de julio presentarán en Roma el programa completo que Italia traerá a la 40 Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se realizará del 28 de noviembre al 6 de diciembre próximo.