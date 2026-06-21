López Velarde, 105 años sin el poeta mayor

El eterno enamorado Ramón López Velarde hizo ver al oficio de poeta como algo sencillo. Tras su muerte, Excélsior le rindió un homenaje a través de sus páginas.

Nacido en Jerez, Zacatecas, en 1888, en su juventud López Velarde se convirtió en fiel simpatizante de la causa maderista durante el comienzo de la Revolución mexicana, organizándose junto con un grupo de jóvenes estudiantes de Derecho para protestar contra la reelección de Porfirio Díaz.

Carta de López Velarde Archivo Histórico Excélsior

Aunque se postuló sin éxito como diputado por el distrito de Jerez, encontró su verdadera vocación al integrarse en las altas esferas intelectuales de la capital del país, junto con personalidades de renombre como José Juan Tablada, Antonio Caso, Antonio del Valle Arizpe o Efrén Rebolledo, entre otros.

Su primer libro, “La sangre devota”, publicado en 1916, fue impreso en los talleres de “Revista de Revistas”, redacción que visitaba con frecuencia, de acuerdo con los relatos contenidos en las páginas de El Periódico de la Vida Nacional.

En el contexto de los festejos por el centenario de la Independencia, en 1910, apareció su poema más importante, “La suave patria”, publicado en 1921 en la revista El Maestro, dirigida por José Gorostiza.

De acuerdo con informes consultados en el acervo de este diario, una fría noche de junio de 1921, el bardo zacatecano salió a caminar por Paseo de la Reforma y la Alameda Central, junto con un grupo de amigos.

Sin portar ningún tipo de abrigo, Velarde continuó con el paseo nocturno hasta altas horas de la madrugada, lo que le ocasionó una severa neumonía que terminó por quitarle la vida el 19 de junio de 1921.

El periódico de la vida nacional dio cuenta de la vida y obra de López Velarde. Archivo Histórico Excélsior

El Archivo Histórico de Excélsior resguarda el seguimiento noticioso del fallecimiento del autor de “Zozobra”. Mediante planas periodísticas, fotografías y textos póstumos, esta casa editorial documentó la sensible pérdida del integrante de una generación irrepetible en las letras mexicanas.