Rushdie y Hustvedt encabezan el programa de la FIL Guadalajara en su edición 40

GUADALAJARA.– El escritor indobritánico Salman Rushdie (1947) y la novelista, ensayista y poeta estadunidense Siri Hustvedt (1955) son las presencias más destacadas que sumó la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara al programa de su edición 40, que presentó ayer.

Rushdie, con una seguridad especial y una actividad que contará con prerregistro, tras el intento de asesinato que sufrió el autor de Cuchillo en Nueva York en 2022, y Hustvedt, quien participará en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, complementan la oferta de 900 autores de 41 países.

Con Italia como invitado de honor, el lema El mundo nos habla como un gran libro y el escritor, dramaturgo y crítico musical italiano Alessandro Baricco (1958) encabezando la delegación del país europeo, quien abrirá el Salón Literario Carlos Fuentes y recibirá la medalla del mismo nombre, la 40 FIL se realizará del 28 de noviembre al 6 de diciembre en la Expo Guadalajara.

Rushdie impartirá una conferencia magistral, cuyo tema se desconoce, el sábado 28 de noviembre, a las 17:30 horas en el Auditorio Juan Rulfo; El mundo deslumbrante de Siri Hustvedt será el viernes 27 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Paraninfo Enrique Díaz de León, en la Universidad de Guadalajara; y Baricco se presentará el 29 de noviembre, a las 12:30 horas, en el Auditorio Juan Rulfo.

Siri Hustvedt se presentará el 27 de noviembre en la FIL Guadalajara. Foto: AFP

“Para la seguridad de Rushdie trabajaremos directamente con su editorial (Penguin Random House). Es una actividad que será con prerregistro. O sea, nos piden que no entre cualquier persona, si no se ha registrado. Sí tendremos un protocolo particular”, comentó en entrevista Marisol Schulz, la directora de la feria.

Para la seguridad de Rushdie trabajaremos directamente con su editorial (Penguin Random House). Es una actividad que será con prerregistro. O sea, nos piden que no entre cualquier persona, si no se ha registrado. Sí tendremos un protocolo particular”, comentó en entrevista Marisol Schulz, la directora de la feria.

Con un presupuesto de más de 147 millones de pesos, a este encuentro editorial, considerado el más importante del mundo en español, Italia regresa como invitado de honor después de 18 años con una delegación de 61 autores.

Y entre las exposiciones destacan Caravaggio, en el Museo de las Artes (MUSA), e Identidades italianas. La Colección Farnesina, en el Museo Cabañas.

La FIL, detalló Schulz, ocupará este año 43 mil metros cuadrados en la Expo Guadalajara, donde más de 2 mil 800 editoriales ofrecerán sus catálogos, y se contará con stands de China, Japón, Taiwán, Emiratos Árabes e India, entre 60 países.

“La feria está en un gran momento. Se ha ido renovando. Cuatro décadas es un estado de madurez. Se renueva cada año. Me da mucho gusto ver que la feria es una ventana hacia el mundo y permite descubrir cuáles son las nuevas formas de leer, de comunicarnos”, agregó la editora sobre el encuentro que espera 950 mil asistentes.

Por su parte, Filippo La Rosa, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional, agregó que la feria es “una gran oportunidad” para Italia, por lo que “no sólo quisimos traer escritores y editores, sino toda una estrategia para consolidar el gran mercado en español, del que México representa 10 por ciento.