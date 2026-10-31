Georges Didi-Huberman llama a recuperar la luz de la crítica frente a la oscuridad social

“Necesitamos regresar a la luz; pero ésta entendida como un periodo de la razón, como la libertad de usar la crítica, en ese sentido doble”, comentó ayer el filósofo e historiador del arte francés Georges Didi-Huberman (1953) durante la conferencia magistral Luciérnagas y luces sobrias (política de las alegorías).

“Creo que hablar sólo de Apocalipsis, de la noche oscura, es filosóficamente fácil: constatar que todo va mal, que la noche es peligrosa y que los migrantes son una amenaza. Nosotros necesitamos pensar más allá, necesitamos criticar”, agregó.

El ensayista destacó el significado de la crítica. “Es comprender y surcar los nuevos caminos. Necesitamos buscar los pequeños caminos de luz, porque es una luz clandestina, estratégica, con poder transformador”.

El filósofo e historiador del arte reflexionó sobre la migración, la supervivencia y la potencia de las imágenes. Foto: Rodrigo Vazquez/ Cortesía Cultura UNAM

En la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, ante un público mayormente joven, universitario, el especialista reflexionó sobre la supervivencia, la migración, la potencia política y los efectos de las imágenes, en diálogo con el filósofo alemán Walter Benjamin (1892-1940).

Utilizando la alegoría –recurso artístico o literario que representa una idea abstracta a través de elementos concretos–, analizó la importancia de la migración en el arte.

Creo en dos conceptos fundamentales: una migración de la memoria, que es temporal; y la otra es una imagen que se piensa a sí misma como un centro absoluto, lo que resulta falso.

“Por ejemplo, La primavera de Sandro Botticelli (1445-1510), que se considera el centro del Renacimiento, no existiría sin la migración de otro cuadro que vino del norte, que fue pintado al óleo, técnica que Botticelli no conocía. La migración es el pasaje, no el centro de los problemas”, explicó.

Didi-Huberman, quien vino a México a inaugurar la exposición En el taller del filósofo en la Casa del Lago de la UNAM, y a presentar el libro El testigo por venir, analizó la obra de distintos artistas a partir de la alegoría de las luciérnagas.

“La alegoría es cuando aparece un pensamiento con la imagen de otro pensamiento, con el fin de hacerlo más perceptible e impactante. Las luciérnagas se presentan claramente como los ‘otros’ de esa violencia social que viven los seres humanos. Con su luz, parecen decir para los demás, presentarse en la plaza pública”, señaló.

La alegoría es cuando aparece un pensamiento con la imagen de otro pensamiento, con el fin de hacerlo más perceptible e impactante. Las luciérnagas se presentan claramente como los ‘otros’ de esa violencia social que viven los seres humanos. Con su luz, parecen decir para los demás, presentarse en la plaza pública”, señaló.

“Con sus existencias sensibles, se convierten en organismos políticos vivos. Desde su fragilidad y marginalidad, cuestionan con mayor fuerza el mundo destructor del capitalismo contemporáneo”, indicó.

Concluyó que las imágenes y el lenguaje “nos obliga a abrir una puerta”.