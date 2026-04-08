Gala Chilanga en CDMX: Pasarela gratis en el Monumento a la Revolución

La Gala Chilanga 2026 se realizará en el Monumento a la Revolución, Ciudad de México (CDMX) totalmente gratis.

Se trata de un evento que reunirá diseño local, textil tradicional, moda urbana y propuestas ligadas a la industria de bodas y XV años.

¿Cuándo y a qué hora es la Gala Chilanga 2026 en Revolución?

La Gala se realizará del 10 al 12 de abril, en un horario de 19:30 a 21:00 horas y el objetivo que tiene es demostrar que la moda no solo se vive en aparadores, sino que también nace en talleres, mercados, barrios y negocios familiares.

Serán más de 100 tiendas y colectivos los participantes en la Gala Chilanga que transformarán el Monumento a la Revolución en una auténtica pasarela al aire libre.

El evento está organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Cultura capitalina, con la intención de abrir una ventana para diseñadores, comerciantes y comunidades indígenas.

Además del desfile, habrá mercados y talleres, por lo que pretende atraer a cientos de visitantes.

Tres días de moda

El formato de pasarela pública permitirá que cualquier persona pueda asistir y conocer de cerca las propuestas de la moda nacional.

Cada jornada tendrá un enfoque temático distinto:

10 de abril: Noche dedicada a bodas y grandes celebraciones, con énfasis en vestidos de novia y trajes de gala.

11 de abril: Protagonismo del textil tradicional y la artesanía mexicana, donde destacan bordados y prendas con herencia comunitaria.

12 de abril: Espacio para la moda urbana y contemporánea, con presencia de streetwear, reciclaje creativo y expresiones juveniles como el vogue.

Participa corredor de la Calle de las Novias

De acuerdo con los organizadores, en el centro de esta iniciativa está la Calle de las Novias, con más de 165 tiendas especializadas y una tradición de más de 100 años, que forma parte del dinamismo económico y cultural del Centro Histórico.

Junto a dicho corredor, más de 100 tiendas del Centro Histórico y del Mercado Granaditas, así como colectivos que ven la moda como medio de identidad y motor económico, se suman al evento.

La Gala Chilanga además impulsa el turismo y abre oportunidades para pequeñas y medianas empresas, apuntando a posicionar la zona como un referente de moda, tradición y creatividad.

Según el gobierno capitalino, durante estos tres días la ciudad vivirá una experiencia que integra creatividad, identidad e innovación para fortalecer la economía creativa y el talento de la ciudad.

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