Fundación Sebastian incorpora la monumental obra "Maternidad" de Maximiliano a su colección

Con un imponente lienzo en acrílico sobre tela de 5 por 3 metros, la Fundación Sebastian presentó de manera oficial la obra titulada "Maternidad", del artista plástico Maximiliano López-Córdoba. La pieza pasa a formar parte de "Soledad", la prestigiosa colección privada del célebre escultor mexicano Enrique Carbajal, conocido artísticamente como Sebastián. Este acontecimiento consolida a López-Córdoba como el creador más joven en integrarse formalmente a la fundación, respaldado por una trayectoria profesional que comenzó hace poco más de cinco años.

El cuadro se aparta deliberadamente del retrato familiar tradicional para explorar una narrativa íntima y cargada de un intenso simbolismo. A través de la representación pictórica de tres personajes, el autor plasma la herida emocional que dejó el fallecimiento de su madre biológica, Laura, abriendo paso a la llegada de Montserrat, su nueva figura materna. Durante la presentación, el pintor explicó emocionado que este cuadro “es un mapa de afectos, dedicado a sus dos madres quienes, en su momento, lo han cuidado y educado, representando una escena en la cual una de ellas le entrega la vida de su hijo, siendo así un homenaje a la figura materna, la cual es necesaria para el desarrollo cualquier persona”.

Por su parte, el Maestro Sebastián reconoció la valía de la propuesta y destacó la importancia de que la colección "Soledad" cuente con “la manifestación y energía de la actual generación a través de un artista con un talento increíble como lo es Max”. Asimismo, el reconocido artista plástico Plácido Merino, autor de series como *Sombras*, *Siniestro* y *Morgue*, calificó la pieza como una grata revelación con un concepto potente y lleno de honestidad, destacando que el autor encauza su historia íntima para crear su propia mitología.

El encuentro técnico y cultural tuvo su momento más emotivo con la intervención de Montserrat Corona, madre de Maximiliano, quien compartió pasajes de la infancia del creador y agradeció profundamente el haber servido como motivo de inspiración para consolidar la pieza de arte. Con esta incorporación, López-Córdoba expande un portafolio profesional que registra exposiciones grupales en SophArt en 2020, NFT Club Collectors Mexico en 2021 y Flamantes en España durante 2022, año en el que además diseñó vestuarios para artistas del género techno en el festival EDC México, antes de inaugurar su primera muestra individual, "Contornos de la Verdad", en la Galería Arterial en 2024.