Feria del Burro 2026 en Edomex: fechas y artistas confirmados además de La Arrolladora

La Feria del Burro 2026 en Edomex está próxima a realizarse. Se trata de un evento que mezcla tradición, humor, identidad mexicana y fiesta popular.

Es una de las celebraciones más famosas, curiosas y queridas del Estado de México que se realiza cada año en el municipio de Otumba y rinde homenaje al burro, animal que durante siglos fue clave para el trabajo agrícola, el transporte de mercancías y la vida rural de la región.

Feria del Burro 2026 en Otumba, Edomex: fechas y cartel

Feria del Burro en Edomex. Mario Jasso

La Feria del Burro no es una feria cualquiera. Es conocida por sus eventos únicos y muy divertidos como la carrera de burros y el concurso de rebuzno.

Esta edición se realizará los días 25, 26 y 30 de abril, y 1, 2 y 3 de mayo de 2026. Durante el día inaugural habrá encendido de fogata y un gran baile.

El plan incluye de todo: desde banda y rock hasta ska y mariachi. Algunos de los artistas confirmados son:

Revolver: 30 de abril

El Komander: 1 de mayo

La Arrolladora Banda El Limón: 2 de mayo

Además, se esperan:

Mariachi Tierra Azteca: sábado 25 de abril (Teatro del Pueblo)

Patrulla 81: sábado 25 de abril (Teatro del Pueblo)

Sakura Norteño Banda: domingo 26 de abril (Teatro del Pueblo)

Buitres de Culiacán: sábado 2 de mayo (Expo Jaripeo)

En tanto, si te gusta el Ska, el 30 de abril, el Teatro del Pueblo recibirá a Chino y su Gala, además de Rude Boys México y Raztlán Oficial.

Además de la música y los concursos, habrá pabellones con oferta gastronómica y venta de artesanías. También encontrarás juegos mecánicos, jaripeo, exhibiciones de autos antiguos, lucha libre y hasta una expo canina.

Actividades en la Feria de Otumba

Feria del Burro en Edomex. Mario Jasso

La Feria del Burro no es una feria cualquiera. Es conocida por sus eventos únicos y muy divertidos:

Carrera de burros

Es el atractivo principal. Jinetes montan burros en competencias llenas de emoción y ambiente familiar.

Concurso de burros disfrazados

Uno de los momentos más esperados. Los animales son decorados y vestidos como personajes populares, figuras públicas, superhéroes o temas de actualidad.

Concurso de rebuzno

Participantes humanos imitan el sonido del burro frente al público. Gana quien haga el mejor “rebuzno”.

Desfiles y carros alegóricos

Hay comparsas, música, carros temáticos y recorridos por las calles principales.

Polo sobre burro

En algunas ediciones se han realizado juegos tradicionales adaptados de forma humorística.

Costos

Feria del Burro en Edomex. Cuartoscuro

Para quienes ya están armando el plan, los organizadores informaron que los boletos en preventa tendrán los siguientes costos:

Preventa especial (1 día): $300

Jaripass (2 días): $500

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