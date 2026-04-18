Fallece Beatriz de Moura, fundadora de Tusquets Editores

“Ha muerto Beatriz de Moura, fundadora de Tusquets Editores. Nunca ha habido ni habrá una editora como ella: sensible, sabia, inteligente, precisa, culta. Un ángel guardián de la literatura. La recordaré con gratitud hasta el último de mis días”, escribió ayer el historiador mexicano Enrique Krauze en su cuenta de X.

Editores, escritores y promotores culturales se despidieron en sus redes de la editora legendaria que “transformó el panorama editorial en español con una visión audaz, crítica y profundamente comprometida con la literatura”, indicó Trinidad Padilla, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

A los 87 años dejó de existir la brasileña que llegó a Barcelona en 1956; estudió Traducción en Ginebra y, en 1969, junto con su primer marido, el arquitecto Óscar Tusquets, fundó el sello Tusquets que dirigió durante 40 años.

De Moura (1939-2026) publicó libros de autores como Marguerite Duras, Milan Kundera, Jorge Semprún, Annie Ernaux, Samuel Beckett, Arthur Miller, Ernst Jünger, E.M. Cioran, Mario Vargas Llosa, Gabriel Garcia Márque y Almudena Grandes. Y, en México, Enrique Krauze y Élmer Mendoza, entre otros.

“Lamentamos comunicar que nos ha dejado Beatriz de Moura, fundadora y directora literaria de Tusquets Editores; mujer brillante y desprejuiciada, cosmopolita y aguerrida, precursora de tantas cosas y alma de la editorial”, apuntó el sello.

Se fue la editora que creyó en mí. La brillante e inquieta editora que me abrió a mí y a muchos las puertas del mundo. Descansa en paz querida amiga”, destacó el novelista Elmer Mendoza.

“Vaya noticia tan dolorosa. No sabríamos de muchos de los autores más exquisitos en otros idiomas sin la admirable labor que realizó como editora”, agregó el escritor Martín Solares.

“Larga vida, Beatriz querida. Y, sí, me merecía ese rodaballo, allá por la primavera de 2001, en La Balsa de Barcelona. Tu sello te sobrevive, aunque no tu editorial ni la mía”, añadió David Miklos.

Hoy despido a mi mentora Beatriz de Moura, una mujer cosmopolita, irreverente, irónica, con quien trabajé 16 años y compartí muchos momentos profesionales y personales inolvidables”.

Y Padilla concluyó que “su legado permanecerá en generaciones de lectores, autores y editoras que encontraron en su trabajo un puente hacia nuevas ideas y voces indispensables… Su influencia seguirá inspirando al mundo del libro”.

De Moura, Medalla de Oro a las Bellas Artes 2006, firmó en 2012 un acuerdo con Planeta para la administración y distribución de Tusquets, que finalmente vendió. En 2017 donó el archivo de la editorial a la Biblioteca Nacional de España.