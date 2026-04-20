¿Cómo murió Hitler? La verdad sobre la muerte del Führer a 137 años de su nacimiento

¿Cómo murió Hitler? Esta es la verdad sobre la muerte del Führer a 137 años de su nacimiento. Se trata de una figura que, para desgracia de la humanidad, alteró el curso de la historia moderna de manera irreversible.

A pesar de que han pasado más de ocho décadas desde el colapso del Tercer Reich, la figura del dictador austríaco sigue siendo objeto de una fascinación morbosa, análisis académicos profundos y una cantidad inabarcable de teorías conspirativas.

La pregunta "¿Cómo murió realmente Hitler?" sigue resonando en los motores de búsqueda, alimentada por el secretismo soviético de la posguerra y la incredulidad de un mundo que no podía aceptar que el "monstruo" hubiera escapado de la justicia por su propia mano y dentro de un búnker.

Mientras el Ejército Rojo avanzaba calle por calle al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el búnker del Führer (Führerbunker) se convirtió en una tumba en vida donde la lealtad se desmoronaba y el olor a pólvora y muerte se mezclaba con el aroma de los últimos banquetes decadentes.

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Los últimos días de Hitler

Hacia finales de abril de 1945, la atmósfera dentro del búnker, el Führerbunker, ubicado debajo de la Cancillería del Reich, era irreal.

Mientras afuera los civiles berlineses morían bajo el fuego de la artillería rusa, dentro, Hitler alternaba entre ataques de rabia contra sus generales "traidores" y periodos de letargo absoluto.

En un complejo de dos niveles que servía como refugio y centro de comando, su secretaria, Traudl Junge, y de su telefonista, Rochus Misch, describen a un hombre envejecido prematuramente, con temblores en las manos y una desconexión total de la realidad militar.

El 29 de abril de 1945, apenas un día antes de su muerte, Hitler se casó con su pareja de años, Eva Braun, en una ceremonia civil exprés. Inmediatamente después, dictó su testamento político y privado.

En estos documentos, lejos de mostrar arrepentimiento, culpó a los judíos por la guerra y ordenó que sus cuerpos fueran incinerados para evitar que los soviéticos los ultrajaran, como había sucedido recientemente con Benito Mussolini en Italia.

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¿Cómo murió realmente Hitler?

El mediodía del 30 de abril fue el momento elegido por Adolf Hitler para morir: tras una despedida rápida de su personal más cercano y de los Goebbels, Hitler y Eva se retiraron a su estudio privado.

La versión técnica de la muerte indica que Hitler utilizó un método doble para asegurar el resultado. Se sentó en un sofá junto a Eva Braun. Ella ingirió una cápsula de cianuro, que le causó una muerte casi instantánea. Él, por su parte, mordió una cápsula similar mientras se disparaba en la sien derecha con su pistola Walther PPK de 7.65 mm.

Alrededor de las 3:30 p.m., Heinz Linge (su ayuda de cámara) y Martin Bormann entraron a la habitación tras escuchar el disparo y percibir el olor a almendras amargas (característico del cianuro).

Encontraron a Hitler con una herida de bala y sangre en el sofá, y a Eva sin heridas visibles, pero muerta por el veneno. Los cuerpos fueron envueltos en mantas y llevados al jardín de la Cancillería.

Siguiendo las órdenes estrictas del dictador, los cadáveres fueron colocados en un cráter de bomba, rociados con bidones de gasolina y quemados. Pero debido al constante bombardeo soviético, la incineración no pudo ser completa.

Los restos quedaron parcialmente carbonizados y fueron enterrados apresuradamente en el jardín.

Este hecho fue el que originó décadas de incertidumbre: cuando los soviéticos llegaron al lugar el 2 de mayo, solo encontraron restos humanos difíciles de identificar a simple vista, lo que permitió que Stalin jugara con la idea de que Hitler seguía vivo para presionar políticamente a los Aliados.

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¿Cómo identificaron el cadáver de Hitler?

A pesar de las teorías de conspiración que sitúan a Hitler en Argentina, la ciencia ha hablado. En 2018, un equipo de científicos franceses obtuvo acceso a los restos custodiados por el servicio secreto ruso (FSB) y publicó los resultados en la revista European Journal of Internal Medicine.

Hitler tenía una dentadura muy particular debido a su mala salud bucal; llevaba puentes de metal y coronas muy distintivos. Los científicos compararon estos restos con las radiografías tomadas por el dentista personal de Hitler, Hugo Blaschke, en 1944.

La coincidencia fue absoluta: el análisis de los depósitos de sarro en los dientes confirmó que era vegetariano, lo que respalda aún más la identidad de los restos; no se encontraron restos de pólvora en los fragmentos de la mandíbula, pero sí manchas azules en las prótesis, lo que confirma la reacción química del cianuro con el metal de su dentadura.

¿Dónde están los restos de Hitler?

Durante años, los restos de Hitler fueron enterrados y desenterrados por el KGB en diferentes ubicaciones de Alemania Oriental.

Temiendo que el lugar de entierro se convirtiera en un sitio de peregrinaje para neonazis, el jefe del KGB en 1970, Yuri Andrópov, ordenó una operación secreta.

Los restos fueron exhumados por última vez, incinerados hasta convertirse en cenizas y arrojados al río Biederitz, cerca de Magdeburgo. Solo se conservaron en Moscú el fragmento de mandíbula y una parte del cráneo con el orificio de bala.

La muerte de Adolf Hitler el 30 de abril de 1945 fue el cierre necesario para la pesadilla de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Aunque su cuerpo fue reducido a cenizas hace tiempo, la sombra de sus acciones sigue obligando al mundo a reflexionar sobre la fragilidad de la paz.