Cancelan presentación de compañía nacional en 'Un Desierto para la Danza' por falta de recursos

La compañía de danza Foco AlAire Producciones ya no formará parte de la programación de Un Desierto para la Danza 2026. El Instituto Sonorense de Cultura (ISC) confirmó la cancelación de las dos presentaciones que la agrupación tenía previstas en Sonora, debido a la falta de recursos económicos.

La decisión llamó la atención de los aficionados a la danza, ya que las funciones estaban contempladas como parte del cierre de uno de los encuentros culturales dedicados a esta disciplina en el estado.

De acuerdo con la información difundida por el Instituto Sonorense de Cultura, las presentaciones serían gratuitas y se realizarían en dos ciudades: una en Hermosillo y otra en Nogales.

Sin embargo, mediante un breve comunicado, la institución informó que ambas funciones quedaban canceladas por motivos presupuestales, sin que en el anuncio se detallaran otras alternativas para sustituir las actividades.

¿Qué pasó con las presentaciones de Foco AlAire Producciones en Sonora?

La compañía Foco AlAire Producciones aparecía en dos ocasiones dentro del programa de Un Desierto para la Danza 2026, por lo que su participación había generado interés entre los asistentes al festival.

Las funciones estaban previstas para realizarse en Hermosillo y Nogales, como parte de las actividades finales del encuentro cultural.

No obstante, el Instituto Sonorense de Cultura confirmó que no podrían llevarse a cabo debido a la falta de recursos para concretar la participación de la agrupación.

La cancelación representa un cambio en la programación del festival y deja fuera dos presentaciones que estaban contempladas para el público sonorense.

El Instituto Sonorense anunció la cancelación de dos funciones gratuitas Instituto Sonorense

¿Qué es Un Desierto para la Danza?

Un Desierto para la Danza es un encuentro cultural dedicado a la difusión y promoción de la danza contemporánea en Sonora, mediante presentaciones y actividades que acercan distintas propuestas coreográficas al público.

A través de este festival, compañías y artistas tienen la oportunidad de presentar sus trabajos en diferentes espacios del estado, además de contribuir a la formación de nuevos públicos interesados en las artes escénicas.

La cancelación de las funciones de Foco AlAire Producciones abre nuevamente la discusión sobre los recursos destinados a la programación cultural y las condiciones necesarias para garantizar la continuidad de este tipo de encuentros.

bgpa