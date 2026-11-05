Cancelan por falta de recursos funciones de danza en festival de Sonora

HERMOSILLO, Son.— Aunque figuraban dos veces en el programa y su presentación había generado mucho interés entre el público, el Instituto Sonorense de Cultura (ISC) confirmó que canceló, por falta de recursos, la presentación de la compañía de danza Foco alAire Producciones, en la programación del festival Un Desierto para la Danza, situación que generó indignación entre el público aficionado a la danza.

En un comunicado, el ISC confirmó la cancelación de las funciones gratuitas que ofrecería esta compañía en Hermosillo y Nogales.

Se trata de las presentaciones de la compañía Foco alAire producciones de la CDMX, programadas para el 13 de noviembre con las obras LOStheULTRAMAR en Nogales y el 15 de noviembre con Théâtre Orchestra SoNiDeRa L@StheM@S en el Parque Urbano La Sauceda, en Hermosillo”, señala el boletín.

El Instituto Sonorense de Cultura aseguró que la cancelación fue una decisión de carácter institucional y que respondió a circunstancias económicas, al tiempo que deslindó a los integrantes de la compañía y agradeció su colaboración durante los meses previos a su participación.