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Calaveritas de la Cultura 

Figuras de la cultura como Frida Kahlo, Vicente Quirarte, Claudia Curiel y Alfredo Bryce Echenique, así como el Festival Internacional Cervantino (FIC) y el Fondo de Cultura Económica (FCE), se visten de calaverita este 2026 para celebrar el Día de Muertos con esta tradición literaria

Por: Juan Carlos Talavera, Virginia Bautista

Calaveritas culturales
Calaveritas culturalesEspecial

Un año más, Excélsior celebra el Día de Muertos con las tradicionales calaveritas literarias. La Flaca llegó a este diario para llevarse a personajes de la cultura, pues ni los creadores ni los funcionarios se salvan de La Muerte.

El Cervantino

El Festival Internacional Cervantino (FIC).
El Festival Internacional Cervantino (FIC).Excélsior
  • Llegó siguiendo los mitos
    ​que elogiaban su grandeza,
    ​cuentos, sin bien no escritos,
    sonaban en su cabeza.​

    En una calle vacía
    de un inerte Guanajuato
    La Muerte no lo creía,
    no se sostenía el relato.

    Espectros entre las gradas
    escenarios ya sin vida;
    hasta sobraron entradas,
    mejor emprendió la huida,

    Se fue muy decepcionada
    del desgaste paulatino,
    y no es que sea exagerada:​
    ​ya se murió el Cervantino.

Frida Kahlo

La artista mexicana Frida Kahlo.
La artista mexicana Frida Kahlo.Excélsior
  • Del Mictlán frío e ingrato
    ​regresó Frida un buen día,
    ​quiso revivir un rato
    ​y ver qué la sorprendía.

    ​Imaginaba un legado
    ​indeleble y protegido,
    ​mas lo encontró subastado,
    ​explotado, corrompido.

    ​Su cara vio reflejada
    ​en bolsas y maquillaje,
    ​se vio comercializada;
    ​un grotesco personaje.

    ​Comunista empedernida
    ​no quiere ser una marca.
    ​Su causa ya vio perdida,
    ​de nuevo está con La Parca.

Claudia Curiel

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel.
La secretaria de Cultura, Claudia Curiel.Excélsior
  • En el rubro todos saben
    ​que a Curiel le sobran retos,
    ​y le gusta que la alaben
    ​sin resultados concretos.

    ​Hasta La Muerte lo supo
    ​y se aplicó a castigarla,
    ​en el inframundo hay cupo,
    ​pronto deberá pagarla.

    ​Se puso a seguir sus pasos,
    ​en las redes no paraba;
    ​en persona: sólo atrasos,
    ​las obras no terminaba.

    ​La Bodega fue la estaca
    ​que la condujo al entierro
    ​en su epitafio destaca
    ​“Lo inconcluso fue su sello”.

Vicente Quirarte (1954-2026)

El escritor Vicente Quirarte
El escritor Vicente QuirarteEspecial
  • Recorría las calles
    ​de su ciudad amada,
    en busca de detalles
    ​de la última morada.

    ​Buscaba al fantasma,
    ​ángeles y vampiros;
    ​todo lo que pasma
    ​le provocaba suspiros.

    ​Quirarte hacía poesía
    ​sobre la luz y el mar;
    ​miraba con sabiduría,
    ​le fascinaba viajar.

    ​Muerte envidiaba diario
    ​las aventuras de su alma;
    ​y, como a buen corsario,
    ​lo llevó al mar de calma.

Alfredo Bryce Echenique (1939-2026)

El escritor Alfredo Bryce Echenique
El escritor Alfredo Bryce EcheniqueExcélsior
  • Con sus personajes,
    ​simpáticos y perdidos,
    ​Bryce dejó mensajes
    ​a sus lectores queridos.

    ​Con humor e ironía,
    ​maestro de la palabra,
    ​buscó en la fantasía
    ​una solución macabra.

    ​Consiguió permiso,
    ​para vivir y sentir;
    ​habitó su paraíso
    ​y se dispuso a partir.

    ​Tropezó con el plagio,
    ​y Parca lo castigó;
    ​enfrentó su naufragio
    ​y al final se liberó.

Fondo de Cultura Económica (1934)

El Fondo de Cultura
El Fondo de CulturaExcélsior
  • Al Fondo de Cultura
    ​lo mató la inanición;
    ​le dieron sepultura,
    ​por su mala edición.

    ​Sus lectores odiaron
    ​la colección Popular;
    ​de editorial cambiaron
    ​no volvieron a comprar.

    ​La Huesuda exigió:
    ​¡Cambien de director!;
    ​pero nadie corrigió
    ​y maldijo al sector.

    ​Lo dan por muerto,
    ​está pálido, azul;
    ​ven destino incierto,
    ​¡Ya huele a baúl!

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