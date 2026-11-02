Calaveritas de la Cultura 

Un año más, Excélsior celebra el Día de Muertos con las tradicionales calaveritas literarias. La Flaca llegó a este diario para llevarse a personajes de la cultura, pues ni los creadores ni los funcionarios se salvan de La Muerte.

El Cervantino

El Festival Internacional Cervantino (FIC). Excélsior

Llegó siguiendo los mitos

​que elogiaban su grandeza,

​cuentos, sin bien no escritos,

sonaban en su cabeza.​



En una calle vacía

de un inerte Guanajuato

La Muerte no lo creía,

no se sostenía el relato.



Espectros entre las gradas

escenarios ya sin vida;

hasta sobraron entradas,

mejor emprendió la huida,



Se fue muy decepcionada

del desgaste paulatino,

y no es que sea exagerada:​

​ya se murió el Cervantino.

Frida Kahlo

La artista mexicana Frida Kahlo. Excélsior

Del Mictlán frío e ingrato

​regresó Frida un buen día,

​quiso revivir un rato

​y ver qué la sorprendía.

​

​Imaginaba un legado

​indeleble y protegido,

​mas lo encontró subastado,

​explotado, corrompido.

​

​Su cara vio reflejada

​en bolsas y maquillaje,

​se vio comercializada;

​un grotesco personaje.

​

​Comunista empedernida

​no quiere ser una marca.

​Su causa ya vio perdida,

​de nuevo está con La Parca.

Claudia Curiel

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel. Excélsior

En el rubro todos saben

​que a Curiel le sobran retos,

​y le gusta que la alaben

​sin resultados concretos.

​

​Hasta La Muerte lo supo

​y se aplicó a castigarla,

​en el inframundo hay cupo,

​pronto deberá pagarla.

​

​Se puso a seguir sus pasos,

​en las redes no paraba;

​en persona: sólo atrasos,

​las obras no terminaba.

​

​La Bodega fue la estaca

​que la condujo al entierro

​en su epitafio destaca

​“Lo inconcluso fue su sello”.

Vicente Quirarte (1954-2026)

El escritor Vicente Quirarte Especial

Recorría las calles

​de su ciudad amada,

en busca de detalles

​de la última morada.

​

​Buscaba al fantasma,

​ángeles y vampiros;

​todo lo que pasma

​le provocaba suspiros.

​

​Quirarte hacía poesía

​sobre la luz y el mar;

​miraba con sabiduría,

​le fascinaba viajar.

​

​Muerte envidiaba diario

​las aventuras de su alma;

​y, como a buen corsario,

​lo llevó al mar de calma.

Alfredo Bryce Echenique (1939-2026)

El escritor Alfredo Bryce Echenique Excélsior

Con sus personajes,

​simpáticos y perdidos,

​Bryce dejó mensajes

​a sus lectores queridos.

​

​Con humor e ironía,

​maestro de la palabra,

​buscó en la fantasía

​una solución macabra.

​

​Consiguió permiso,

​para vivir y sentir;

​habitó su paraíso

​y se dispuso a partir.

​

​Tropezó con el plagio,

​y Parca lo castigó;

​enfrentó su naufragio

​y al final se liberó.



Fondo de Cultura Económica (1934)

El Fondo de Cultura Excélsior