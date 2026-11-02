Museo Dolores Olmedo rinde tributo a su fundadora con exhibición de cartonería

El Museo Dolores Olmedo inauguró su tradicional altar de muertos bajo el título ¡Calacas al Museo!, que este año rinde homenaje a Dolores Olmedo Patiño (1908–2002), coleccionista, mecenas y promotora del arte y las tradiciones populares mexicanas.

La celebración, que permanecerá hasta enero de 2027, reúne piezas de cartonería y arte popular pertenecientes a la colección del museo a través de un montaje inédito que recupera el espíritu festivo y creativo del Día de Muertos.

Para esta ocasión, anunció el recinto, exhibe al menos 100 calacas de la colección histórica de cartonería del museo.

El Museo Dolores Olmedo inauguró su tradicional altar de muertos bajo el título ¡Calacas al Museo! Cortesía Museo Dolores Olmedo

Las escenas evocan el humor, la imaginación y la particular relación que la cultura mexicana establece con la muerte, no sólo como ausencia sino también como motivo de encuentro, celebración y memoria colectiva.

La tradición de la cartonería y la herencia de Dolores Olmedo

Desde mediados del siglo XX, Dolores Olmedo impulsó la elaboración de ofrendas monumentales luego del fallecimiento de Diego Rivera, en 1957, y contribuyó al reconocimiento de la creatividad de los artesanos mexicanos.

Con el paso de los años, las ofrendas se convirtieron en una de las expresiones más representativas del museo, caracterizadas por sus personajes, escenas, elementos tradicionales y piezas de arte popular procedentes de distintas regiones del país.

El Museo Dolores Olmedo inauguró su tradicional altar de muertos bajo el título '¡Calacas al Museo!' Cortesía Museo Dolores Olmedo

Continúo con mi compromiso de mantener vivas nuestras tradiciones con una celebración que define de manera tajante el carácter festivo de los mexicanos, inclusive ante la presencia de la muerte”, escribió Dolores Olmedo en 1997, en un testimonio recuperado por el museo.

Uno de los elementos centrales de ¡Calacas al Museo! es el montaje de piezas realizadas por Carmen Caballero y las familias Soteno y Linares, como formas de expresión únicas del arte popular mexicano.

La ofrenda reúne cerámica, calaveras, flores, objetos rituales y piezas de arte popular de distintas regiones del país, en diálogo con las figuras de cartonería, así como con la colección pictórica del museo que muestra las obras de Diego Rivera y Frida Kahlo.

El Museo Dolores Olmedo inauguró su tradicional altar de muertos bajo el título '¡Calacas al Museo!' Cortesía Museo Dolores Olmedo

Dicho montaje podrá ser visitado hasta el 17 de enero de 2027.

Hilos al inframundo: la ofrenda de los pueblos de Guerrero

Otra ofrenda destacada para esta temporada fue inaugurada en el Museo Textil Indígena y de los pueblos Afromexicanos (Mut), con el título Hilos al inframundo. Altar de los pueblos de Guerrero.

El Museo Textil Indígena y de los pueblos Afromexicanos (Mut) presenta el altar 'Hilos al inframundo. Altar de los pueblos de Guerrero'. Cortesía Secretaría de Cultura federal

Se trata de una instalación realizada por el artesano y tejedor ñomndaa de Xochistlahuaca, Jaziel de Jesús López, y el artista de Cuajinicuilapa, Baltazar Castellano Melo, quienes proponen un diálogo entre el patrimonio textil, las tradiciones de los pueblos nahua, na savi, me’phàà, ñomndaa y afromexicanos, y la ventana arqueológica del Palacio del Marqués del Apartado.

La ofrenda incluye jícaras, elementos de barro, textiles, maíz, huipiles de Metlatónoc, lacas de Olinalá y Temalacatzingo, cestería de Chilapan y máscaras afromexicanas.