Alistan estreno mundial de la obra del compositor estadunidense Ian Krouse

La Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh) realizará el estreno mundial de la Sinfonía núm. 4 Crónica del último año en la vida de un mexicano, del compositor estadunidense Ian Krouse, bajo la dirección de Eduardo García Barrios, la cual será interpretada el sábado 7 y domingo 8 de noviembre, en el Patio Octavio Paz de la Biblioteca de México.

La obra, inspirada en textos del libro Historia general de las cosas de Nueva España, de Bernardino de Sahagún (1547), ofrece una visión sobre la mexicanidad desde la mirada reflexiva de un músico extranjero fascinado por la cultura, versión con la cual, días después, la agrupación orquestal entrará a los estudios de grabación con miras a realizar una producción discográfica.

A través de un comunicado, Ian Krouse comentó que su obra comienza con el tema del sacrificio.

Imaginé lo que el joven (personaje) pudo haber estado pensando en los instantes finales previos a su muerte y decidí crear una fantasía en torno a tales reflexiones sobre el último año de su vida”, comentó refiriéndose a uno de los textos de Sahagún, que detalla la fiesta de Tóxcatl, el quinto mes del calendario solar mexica (xiuhpohualli), dedicada a una de sus deidades más poderosas y temidas: Tezcatlipoca, el Espejo Humeante.

La Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh) realizará el estreno mundial de la 'Sinfonía núm. 4 Crónica del último año en la vida de un mexicano', del compositor estadunidense Ian Krouse. Cortesía OECCh

En dicho concierto, la orquesta —impulsada por el Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM)— también interpretará el Concierto Huasteco para violín y orquesta, de Ricardo Martín-Jáuregui, en el que la violinista mexicana Cecilia Becerra será solista.

Estrenada en marzo de 2025, por la OECCh, se trata de una obra contemporánea que realiza un cruce entre la tradición y el rigor de la música de concierto con la riqueza de la música tradicional mexicana.

La Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh) realizará el estreno mundial de la 'Sinfonía núm. 4 Crónica del último año en la vida de un mexicano', del compositor estadunidense Ian Krouse. Cortesía OECCh

Respecto a esta obra, Roberto Rentería Yrene, titular del SNFM, explicó que en ésta “el compositor incorpora el espíritu de la huasteca —con sus características flexiones microtonales, los ornamentos típicos del violín tradicional y los cambios métricos propios de los sones— a formas y escalas (sucesión ordenada y conjunta de notas musicales).

“Así como a arpegios extendidos y progresiones armónicas propias de la nomenclatura y procedimientos compositivos de una obra sinfónica”.