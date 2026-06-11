¡Lo triste del Mundial! Fallece aficionado alemán en Estadio Ciudad de México

Un aficionado presuntamente proveniente de Alemania falleció en una de las rampas del Estadio Ciudad de México justo momentos antes de la inauguración del Mundial de Futbol.

Las autoridades de seguridad detallaron que el hombre de aproximadamente 80 años de edad se desvaneció en la Rampa 2 de dicho recinto. Al parecer se trató de un evento cardiaco.

Inmediatamente fue trasladado al Instituto Nacional de Cardiología en la zona de hospitales, donde más tarde se confirmó su fallecimiento. Las autoridades detallaron que se realiza el enlace con autoridades consulares de su país.