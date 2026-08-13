¿Hay daño estructural? Explosión en restaurante de la colonia Roma deja 13 heridos

Luego del enorme susto que se llevaron vecinos, transeúntes, comensales y personal del restaurante ‘La Cabrera Casa de Carne’, en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, por un flamazo y posterior explosión, se sabe que el número de lesionados aumentó a 13, entre ellos nueve bomberos que ya se encontraban trabajando dentro del establecimiento por el flamazo en el área de la cocina.

La explosión se registró la noche de este miércoles cuando los bomberos acudieron a atender un incendio por cortocircuito en una campana extractor en la zona de cocina. Foto: Ricardo Vitela

Respecto al daño estructural la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil señaló que en un primer balance no existen afectaciones mayores. Personal de Protección Civil recorrió piso por piso el edificio para verificar que la explosión no hubiera provocado daños mayores.

La titular de la SGIRPC Especial

La titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa detalló que 9 bomberos quedaron afectados con quemaduras de primer grado, todos fueron trasladados al Hospital San Ángel Inn; en tanto 2 policías auxiliares fueron trasladados al Hospital Álvaro Obregón; y además 2 elementos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPC), de la alcaldía Cuauhtémoc fueron trasladados al Hospital Rubén Leñero. Añadió que todos se reportan estables y, hasta el momento, no hay personas con lesiones de gravedad.

La explosión se registró la noche de este miércoles cuando los bomberos acudieron a atender un incendio por cortocircuito en una campana extractor en la zona de cocina. Foto: Ricardo Vitela

La emergencia ocurrió la noche del miércoles en Álvaro Obregón 21-1, en la alcaldía Cuauhtémoc. Los bomberos llegaron luego del reporte de fuego en la cocina y lograron atenderlo; sin embargo, poco después se produjo la explosión y la onda expansiva alcanzó a varios integrantes de los equipos de emergencia.

Los servicios de emergencia trabajan en la zona Foto: Especial

La explosión obligó además a evacuar de manera preventiva a unas 80 personas de edificios cercanos, mientras los equipos de emergencia terminaban de controlar la situación y descartaban otros riesgos.

Sobre qué provocó el incendio y la explosión, todavía no hay una causa oficial. Será la Fiscalía General de Justicia de la CDMX la encargada de realizar los peritajes y determinar exactamente qué originó el incidente.