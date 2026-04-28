Coyoacán organiza ferias de empleo incluyente 

La alcaldía Coyoacán en coordinación con Compro Diverso, inauguró la 5ª Feria del Empleo de la Diversidad y la Inclusión, con lo que se convierte en la primera demarcación en la Ciudad de México en alcanzar esta cifra de ediciones enfocadas en promover oportunidades laborales en espacios incluyentes y libres de discriminación.

Durante el acto inaugural, el alcalde Giovani Gutiérrez destacó que esta feria busca atender las necesidades de la población diversa a fin de ofrecerles oportunidades de un trabajo digno, cercano a sus viviendas y que les de una oportunidad de futuro.

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Subrayó que en Coyoacán los resultados son producto de la suma de esfuerzos.

Uno de los más destacados es el trabajo coordinado con el sector empresarial, pero también lo debo decir -y lo digo siempre- en coordinación con el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México”, expresó.

En esta quinta edición participan 50 empresas comprometidas con la construcción de entornos laborales incluyentes, que ofertaron más de 2 mil vacantes para distintos niveles y perfiles.

Esta feria, durante cinco años, ha logrado convocar a 329 empresas que han promovido más de 11 mil 500 vacantes en espacios laborales seguros.

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Desirée Navarro López, directora general de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios de Coyoacán, mencionó que señaló que, se han impulsado acciones como la firma de la Ley 3 de 3 contra la violencia, la implementación de una política de cero tolerancia al acoso y el establecimiento de protocolos de atención y prevención, posicionando a la demarcación como referente en estos temas.

Además, se ha registrado la asistencia de más de 12 mil 600 buscadoras y buscadores de empleo, con evidencia testimonial de varios de ellos con su contratación.

Por otro lado, Hilda Téllez Lino, secretaria ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual en la Ciudad de México, resaltó la relevancia de crear espacios laborales que sean incluyentes, por lo cual reconoció que en la 5ª Feria del Empleo de la Diversidad y la Inclusión existen alternativas laborales en espacios seguros, con oportunidades de capacitación, crecimiento y desarrollo profesional.