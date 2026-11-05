Procesan a extorsionadores que engañaron a funcionaria de SRE

Tres mujeres y un hombre fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión, el cual cometieron en agravio de una trabajadora de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), a la que le hicieron creer que su jefe estaba en riesgo y debía depositar una gran cantidad de dinero para salir de un percance vial.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) detalló que los presuntos responsables fueron identificados como Miriam “N”, Héctor “N”, Claudia “N” y Mayra “N”, todos ellos detenidos en Guadalajara, Jalisco.

Las investigaciones establecieron que el 15 de junio de 2021 la víctima estaba en su trabajo, en la alcaldía Cuauhtémoc, cuando recibió una llamada telefónica, en la que le dijeron que su jefe tuvo un percance automovilístico, en el que una menor de edad resultó gravemente herida; sin embargo, el seguro del vehículo estaba vencido y no se podía responsabilizar de los hechos.

Foto: Especial

Durante la comunicación, otro individuo se hizo pasar por asesor de una compañía aseguradora y le proporcionó distintas cuentas bancarias para realizar los pagos. Los interlocutores llegaron a exigirle un millón de pesos y la amenazaron con causarle daño a ella y a su superior si no entregaba el dinero”.

La trabajadora accedió a realizar varias transferencias bancarias, mismas que sumaron 229 mil 374 pesos; después de realizarlas, la víctima se pudo contactar con su jefe, quien le dijo que no estaba en ningún riesgo y todo se trató de un engaño.

Rastreo de cuentas bancarias

El Ministerio Público inició la investigación del caso, en la cual se solicitó información bancaria y digital, además de ordenar un peritaje en materia de contabilidad, esto permitió identificar las cuentas bancarias que recibieron el dinero y reunir datos de prueba sobre la probable participación de Miriam “N”, Héctor “N”, Claudia “N” y Mayra “N”.

Foto: Especial

“La Fiscalía CDMX obtuvo órdenes de aprehensión contra las personas imputadas, quienes fueron localizadas y aprehendidas por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en Guadalajara, Jalisco, mediante la colaboración con la Fiscalía del Estado de Jalisco”.

La detención de Miriam “N” ocurrió el 14 de mayo de 2026, fue vinculada a proceso al día siguiente por extorsión agravada. Posteriormente, el 17 de junio fue aprehendió a Héctor “N”, cuya vinculación a proceso se obtuvo el 22 de junio por el mismo delito.

Foto: Especial

La tercera detención se efectuó el 21 de octubre, se trató de la aprehensión de Claudia “N”, quien quedó vinculada a proceso al día siguiente por extorsión agravada. Finalmente, el 28 de octubre, la PDI aprehendió a Mayra “N”, cuya vinculación a proceso se obtuvo el 29 de octubre por el mismo delito.

En todos los casos se determinó imponer prisión preventiva a las personas imputadas.