No basta 'asegurar que no habrá predialazo': Atayde

Durante una mesa de trabajo de diputados de la JUCOPO con funcionarios sobre el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, POZMVM, el coordinador de la bancada del PAN, Andrés Atayde expresó que, aunque el gobierno local y Morena han insistido en que “no habrá predialazo” eso no puede quedar en declaraciones, sino que debe quedar por escrito.

El panista recordó que en el proyecto del POZMVM que se ha sometido a consulta aparecen los logos de los 4 gobiernos metropolitanos que lo avalaron y cuestionó “¿Si el gobierno -de la CDMX- y el propio grupo parlamentario mayoritario están mandando observaciones -sobre el incremento al predial y otros temas- ¿Por qué no frenamos eso desde el principio? ¿Quién estuvo allí representando al gobierno de la Ciudad de México?”.

Al respecto el Enrique Irazoque, titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, comentó: “tenemos muy claro desde antes de la consulta que este instrumento está ahí para generar una caja de herramientas optativa y que finalmente municipios y entidades federativas tendrán la posibilidad de implementarlos o no, en el marco de sus competencias”.

Y el subsecretario de ordenamiento territorial, urbano y vivienda de la SEDATU, José Alfonso Iracheta Carroll comentó: “cuando estás elaborando un instrumento de planeación no hay una verdad única: entre un mismo equipo de trabajo van a haber opiniones de todo tipo (...) entonces, se vale debatir, se vale discutir y se vale mejorar el instrumento”.

Por su parte el vicecoordinador de la bancada del PAN, Diego Garrido, le expuso a los dos funcionarios que hay varios riesgos para la propiedad privada en el documento, que su bancada pide sean eliminados del POZMVM entre ellos están: “el nuevo gravamen al desperdicio urbano que cobrarán 1% sobre el valor comercial del inmueble, sí está abandonado; también pedimos que se retire esta actualización de valor catastral a valor comercial en el predial, que no haya predialazo (...) pedimos que se retire del documento la venta forzosa en subasta pública, pues cualquier tipo de venta forzosa no puede estar en nuestra normatividad, no se le puede obligar a un ciudadano que venda forzosamente” entre otras peticiones.