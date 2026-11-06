Los atrapan con más de dos mil cartuchos útiles en la GAM

Dos sujetos que viajaban en un automóvil azul fueron detenidos en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero al norte de la Ciudad de México, luego de que policías capitalinos les encontraran más de dos mil cartuchos para armas de fuego, de los cuales no pudieron comprobar su legal procedencia.

Los hechos fueron registrados en el cruce de avenida 412 y calle 483, en la Séptima Sección de San Juan de Aragón, donde agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaban uno de sus recorridos de vigilancia.

Los uniformados se dieron cuenta de que los ocupantes de un automóvil azul aparentemente estaban manipulando municiones, por lo que se acercaron para ver qué estaba pasando.

Al pedirles que bajaran del vehículo y realizarles una revisión, les encontraron cinco cartuchos útiles. Sin embargo, al inspeccionar el automóvil, descubrieron que llevaban otros dos mil 150, por lo que en total aseguraron 2 mil 155 cartuchos.

Como ninguno de los dos pudo acreditar la posesión legal de las municiones, los policías detuvieron a los sujetos, de 33 y 44 años, y también aseguraron el automóvil en el que viajaban.

Ambos fueron llevados ante el Ministerio Público, junto con los cartuchos y el vehículo, para que se investigue de dónde salieron las municiones, cuál era su destino y se determine su situación jurídica.